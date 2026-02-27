A patronal de Boiro bate os seus récords, con 212 socios e un sistema de fidelización con máis de 5.000 clientes
A entidade vendeu o ano pasado 7.290 euros en bonos
A Asociación Boirense de Empresas (ABE) celebrou este xoves a súa asemblea xeral ordinaria na sede da entidade, nunha sesión na que foron aprobadas as contas correspondentes ao exercicio 2025 e na que se presentou a memoria de actividades do pasado ano.
Durante a súa intervención, o presidente da ABE, Daniel García, puxo en valor a evolución positiva da entidade, subliñando que “o crecemento no número de empresas asociadas non é casual, senón o resultado dunha ABE cada vez máis activa, útil e próxima ás necesidades reais do tecido empresarial de Boiro”. Neste sentido, destacou que o aumento de socios constitúe “unha mostra clara de confianza no traballo que se está a desenvolver”.
O presidente incidiu tamén na crecente capacidade de mobilización da asociación. Segundo sinalou, actos como o encontro empresarial Fálame sempre, os Premios ABE —que esgotaron as 250 entradas dispoñibles— ou as diferentes accións formativas "evidencian que existe hoxe unha unidade empresarial real arredor da ABE". Mesmo a propia asemblea, tradicionalmente con escasa participación, superou nesta edición a trintena de empresas asistentes.
Outro dos eixos destacados foi o fortalecemento da marca Somos Boiro, que, como explicou García, “xa non funciona unicamente como unha mensaxe vinculada ao consumo local, senón tamén como un símbolo de orgullo de pertenza e de unión do empresariado”.
O exercicio 2025 estivo marcado ademais polo recoñecemento externo ao labor da entidade. A ABE foi premiada pola súa campaña extraordinaria de dinamización comercial e resultou finalista nos Premios Comercio Galego coa campaña Boiro, compras con corazón, un fito que, segundo o presidente, “reforza o posicionamento da asociación e o traballo colectivo do tecido empresarial”.
No ámbito da dinamización do consumo, García destacou a consolidación dos Bonos ABE como ferramenta estratéxica. Durante 2025 vendéronse 7.290 euros en bonos entre clientela particular e aguinaldos de empresa, aos que se suman 11.400 euros repartidos en premios, acadando un impacto próximo aos 20.000 euros reinvestidos integramente nos negocios asociados.
Este protagonismo reflíctese tamén no sistema de fidelización da entidade, que no último ano superou os 40.000 tíckets rexistrados correspondentes a máis de 5.000 clientes. Dos 282 premios solicitados a través deste sistema, 121 foron Bonos ABE, converténdose na opción preferida polos usuarios.
Xunto a estas liñas, a ABE continuou reforzando espazos de encontro empresarial como os Almorzos e Vermús ABE, así como o servizo de apoio ao emprendemento, que segue a rexistrar decenas de asesoramentos anuais e facilita a incorporación de novas empresas á asociación. Neste ámbito destacou tamén a participación, un ano máis, na Feira de Emprego coa organización dunha mesa redonda empresarial.
Pola súa banda, o xerente da ABE, Tomás Estévez, foi o encargado de expoñer o balance económico do exercicio, que acadou un orzamento récord, impulsado en boa medida pola campaña extraordinaria financiada pola Xunta de Galicia e pola crecente capacidade de xestión da entidade.
Tras a parte formal, a xornada rematou cun evento de cata de viños e tapas, unha proposta innovadora que converteu a asemblea nun verdadeiro espazo de encontro e networking.
Os asistentes desfrutaron de tres viños da adega Cazapitas, maridados con tapas do Restaurante Moanin, nun formato que promoveu a interacción e o diálogo entre empresarios. A participación nesta edición superou as 30 empresas, o que reflicte o éxito desta iniciativa como actividade social e profesional.
Finalmente, Daniel García fixo un agradecemento especial a todas as persoas socias pola súa confianza e participación, así como ás diferentes administracións e institucións que colaboran co proxecto, facendo posible o fortalecemento do comercio e os negocios locais.
- Un ternero criado en Touro bate el récord de precio de la subasta de Silleda: 3.246 euros
- La cabina de un tráiler queda suspendida en el aire tras impactar contra la mediana en el periférico de Santiago
- Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
- Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire
- Adiós a otro comercio del casco histórico de Santiago: «Llegamos a tener más de 2.000 pares de zapatos»
- El pleno rechaza el cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por el de Almáciga pese al aval del Consello Escolar
- ¿De qué se quejan los compostelanos? Los principales motivos de las 610 reclamaciones que recibió Raxoi en 2025
- Santiago suspende por un año la conversión de edificios enteros en apartamentos turísticos entre las críticas de la oposición