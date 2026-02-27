Pérez fai balance tras 6 meses como alcalde de Noia: da herdanza «case catastrófica» do PP á fluidez co BNG
Destaca a unidade da coalición integrada por PSOE, Marea Cidadá e Luís Alamancos
Eloxia a relación «frutífera» co Bloque e o seu apoio dende a oposición
O alcalde de Noia, o socialista Francisco Pérez, fixo balance dos seis primeiros meses do Goberno de coalición integrado polo PSOE, Marea Cidadá e o edil non adscrito Luís Alamancos, destacando que «a unidade do equipo fai moito máis fácil a tarefa de goberno».
«Traballamos todos a un tempo por Noia, e iso nótase nos resultados. Nestes seis meses de cambio conseguimos darlle a volta ás políticas do Concello», sinala respecto ao tempo transcorrido desde a moción de censura que desbancou ao bipartito integrado polo PP e o NO.I.A. e que presidía o popular Santiago Freire.
Francisco Pérez agradece «a predisposición non só dos concelleiros que forman parte do Goberno municipal», senón tamén do BNG, co que asegura que as relacións «son fluídas e frutíferas». Cómpre lembrar que os nacionalistas deron o seu apoio ao orzamento de 2026 en base a un pacto de investidura que, segundo ambas as partes, goza de boa saúde.
O rexedor fixo especial fincapé na situación económico-financeira que se atopou ao chegar á Alcaldía, «con facturas pendentes de pago por encima do millón de euros, obras sen orzar adecuadamente ou servizos con graves deficiencias, como é o caso do saneamento». «A herdanza que nos deixaron o Partido Popular e o NO.I.A. rozaba niveis catastróficos», denuncia Francisco Pérez.
