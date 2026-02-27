Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Pobra inculcaralle a 455 alumnos a paixón polas artes escénicas coa Mostra de Teatro Escolar

Estudantes de Primaria asistirán a catro representacións

A edil Patricia Lojo, esquerda, e a técnica de Cultura, Fita Sanisidro.

Suso Souto

A Pobra

O Concello da Pobra volverá inculcar ao alumnado de Educación Primaria a paixón polas artes escénicas. Farao coa nova edición da Mostra de Teatro Escolar, que aterrará no municipio con catro funcións pertencentes á Rede Cultural da Deputación da Coruña.

A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, presentou a programación, na que participarán 455 estudantes dos centros de ensino. O obxectivo non é outro que "achegar ás novas xeracións esta disciplina cultural, descubríndolles historias nas que se tratan cuestións como a amizade e a cooperación, a igualdade, a importancia da cultura e identidade propias, etc.”, sinalou.

Todas as representacións terán lugar no Teatro Elma ás 11.30 horas. 

A primeira obra en saír á escena será Pepiña Maruxiña quere voar, do grupo Barafunda Animación (3 de marzo). Estará dirixida aos nenos e nenas do Centro Monte Carmelo, da EEI de Vilariño, da Escola de Educación Infantil da Granxa e da EEI da Angustia.

A historia está protagonizada por Pepiña, unha pequena maruxiña galega que busca a alguén que lle axude a voar. Na súa procura, vai coñecendo os diferentes insectos e animais que habitan o xardín. Este contacontos está baseado na tradición popular pola que se cría que ao cantarlle ás maruxiñas, estas voaban.  

Inventi Teatro tomará a remuda o 10 de marzo con A libraría máxica. Ese día, os cativos e cativas do CEP Plurilingüe Pilar Maestú Sierra e de terceiro de Primaria do CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras gozarán desta función ambientada nunha librería que conta cunha proposta de lectura para cada persoa e ocasión.

E iso é algo que se debe aos dous simpáticos libreiros que rexentan o negocio. Trátase dunha divertida peza que rende homenaxe ao pequeno comercio e ás tendas de barrio e co que se transmitirá aos rapaces o amor pola literatura e a lingua galega.

O día 12 de marzo será a quenda de Teatro Ghazafelhos con Travesía Unicornio. Ese día, a rapazada da EEI Fernández Varela e 1º e 2º de Primaria do CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras poderá escoitar a historia de como un neno e o seu unicornio atopan cunha xenia que lles promete facer realidade os seus desexos, sempre que aprendan a escoitarse, aceptarse e respectar tamén os das demais persoas.

A través do humor, Travesía Unicornio cambia os roles tradicionais de xénero e abre a porta a que os nenos e nenas decidan libremente sobre os seus gustos.

Ao día seguinte, Raquel Queizás e o seu Cinema de historias da man de Alice Guy será a encargada de pór o broche final á Mostra de Teatro Escolar o 13 de marzo. A obra interpretarase para os estudantes de 4º, 5º e 6º do CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras.

Mesturando a narración co teatro e o cinema, esta representación procurará transmitir aos nenos e nenas a paixón pola sétima arte. En concreto, será Alice Guy, considerada a nai do cinema, quen esperte a curiosidade dos alumnos. A obra buscará dar a coñecer a traxectoria desta muller, a primeira persoa en dirixir unha película de ficción contando unha historia.

TEMAS

