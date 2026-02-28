La compañía Congalsa, de A Pobra, adquiere Lenger Seafoods Vietnam

La compañía Congalsa, de A Pobra, especializada en productos del mar congelados y soluciones de valor añadido para los canales retail y foodservice, ha formalizado la adquisición del 100% de la

compañía vietnamita Lenger Seafoods Vietnam Ltd. (LS Vietnam), con sede en Nam Dinh.

La operación está actualmente pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades vietnamitas y de otros stakeholders implicados, por lo que no será efectiva hasta la formalización definitiva de dichas aprobaciones.

Con esta adquisición, Congalsa fortalece su posición internacional en el continente asiático y refuerza su división industrial.

Se trata de una empresa especializada en el procesamiento y exportación de almeja y otros productos del mar, que destaca por su firme compromiso con la sostenibilidad, la trazabilidad y la excelencia productiva.

Con un volumen anual de facturación superior a los 16 millones de euros, LS Vietnam cuenta con una plantilla que supera las 200 personas.

La operación supone un paso decisivo en el posicionamiento de Congalsa dentro del segmento de productos del mar de alto valor añadido. Esto es así porque la compañía vietnamita, fundada en 2006, dispone de acceso directo a fuentes excepcionales de materia prima, lo que garantiza un suministro constante y estable de almeja premium.

Congalsa es una de las empresas de alimentación líderes del mercado gallego y un referente nacional en el sector de productos del mar y platos preparados. Con una sólida trayectoria de crecimiento sostenido, la compañía mantiene una firme apuesta por la internacionalización, la innovación y la diversificación de su portfolio.

En el último ejercicio, relativo al año 2025, Congalsa ha facturado 179 millones de euros.

La adquisición de LS Vietnam refuerza la estrategia de crecimiento de la compañía, que en el año 2020 adquirió la firma lusa Sulpasteis, y en 2024 entró en el accionariado de la asturiana Yatecomeré.

Para la formalización de la operación de compra de LS Vietnam, Congalsa ha contado con apoyo de la financiera Cofides y con el asesoramiento de firmas especializadas en operaciones internacionales.