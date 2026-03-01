Trasladan al hospital a dos personas por intoxicación de monóxido de carbono en Ribeira
Se trata de una vivienda ubicada en la calle Fondevila
Europa Press
Dos personas del municipio de Ribeira han sido trasladadas este domingo por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al hospital del Barbanza con síntomas de intoxicación de monóxido de carbono.
Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, alrededor de las tres de la madrugada, el personal del Servizo e Urxencias Sanitaria solicitaba medios para intervenir en una vivienda situada en la rúa Fondevila, en Ribeira, puesto que estaban atendiendo a una persona con síntomas de intoxicación.
A partir de ahí, el 112 Galicia pasó el aviso a los Bomberos de Ribeira, a la Policía Nacional, Local y al personal de la empresa suministradora del gas.
Allí, los bomberos confirmaron que las mediciones eran positivas en monóxido de carbono, por lo que procedieron a ventilar la vivienda. Los profesionales sanitarios confirmaron el traslado de dos personas al citado hospital.
Finalmente, la vivienda quedó totalmente ventilada, a la espera e que los técnicos revisen la instalación del sistema de calefacción.
