Trasladan al hospital a dos personas por intoxicación de monóxido de carbono en Ribeira

Dos personas del municipio de Ribeira han sido trasladadas este domingo por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al hospital del Barbanza con síntomas de intoxicación de monóxido de carbono.

Tal y como ha informado el 112 Galicia en su boletín informativo, alrededor de las tres de la madrugada, el personal del Servizo e Urxencias Sanitaria solicitaba medios para intervenir en una vivienda situada en la rúa Fondevila, en Ribeira, puesto que estaban atendiendo a una persona con síntomas de intoxicación.

A partir de ahí, el 112 Galicia pasó el aviso a los Bomberos de Ribeira, a la Policía Nacional, Local y al personal de la empresa suministradora del gas.

Allí, los bomberos confirmaron que las mediciones eran positivas en monóxido de carbono, por lo que procedieron a ventilar la vivienda. Los profesionales sanitarios confirmaron el traslado de dos personas al citado hospital.

Finalmente, la vivienda quedó totalmente ventilada, a la espera e que los técnicos revisen la instalación del sistema de calefacción.