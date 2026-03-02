A Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo terá 59 prazas e ubicarase nun terreo de 8.323 metros cadrados
O alcalde levará ao vindeiro pleno a cesión á Deputación da parcela ubicada en Rianxiño
O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, levará ao vindeiro pleno a cesión da parcela para a construción da Casa de Acompañemento aos Maiores, o novo modelo público de residencias impulsado pola Deputación da Coruña.
A parcela localízase a carón do Instituto de Educación Secundaria Félix Muriel e conta con 8.323 metros cadrados, dos cales 5.385 son edificables.
O proxecto responde a unha demanda histórica de Rianxo e da comarca do Barbanza que, grazas á colaboración entre administracións, por fin se vai facer realidade. A Casa de Acompañamento non só permitirá que as persoas maiores permanezan no seu entorno habitual, evitando situacións de desarraigo e illamento, senón que tamén será un motor de revitalización para a zona de Rianxiño. Unha zona na que, ademais deste importante equipamento, está previsto poñer en funcionamento o centro de día, en colaboración tamén coa Deputación da Coruña.
A residencia contará con 59 prazas. Será unha instalación pequena e baseada na cogobernanza entre profesionais, persoas usuarias e familias.
"Trátase de evitar o actual modelo hospitalario e dignifícase aos usuarios, que poden desenvolverse autonomamente. Estes centros buscan ser un lugar onde as persoas maiores queiran estar, onde se sintan cómodas e poidan desenvolverse ao seu gusto; en definitiva, que os sintan como as súas propias casas", explica o alcalde.
O centro que se pretende construír defínese como unha residencia para persoas maiores destinada a vivenda permanente e común na que se prestará unha asistencia integral e continuada ás persoas que poden presentar diferentes niveis de autonomía ou dependencia.
O proxecto, como centro de apoio especializado e de atención integral rehabilitadora para persoas maiores, incorporará novos e modernos servizos para as persoas, dotado das máis recentes tecnoloxías de atención xeriátrica, residencial e recuperadora.
O obxectivo é que a instalación sexa o máis semellante ao fogar tradicional, participativa e colectiva, incorporando espazos amplos, habitacións intelixentes, tecnoloxías de atención e de apoio e rehabilitación xerontecnolóxica. A achega cara a comunidade mediante servizos de proximidade busca ser un referente e tamén manter o tecido integrador coa veciñanza.
O centro constará de dous grandes bloques funcionais: un acollerá a área de servizos e outro a de residencia. Esta última distribuirase en catro unidades de convivencia definidas como lugares cotiáns de vida, contornas de apoios e de atención e, sobre todo, de convivencia e de intercambio, o máis parello posible a unha vivenda.
Trátase dun centro de perfil residencial orientado á atención e aos apoios especializados e de recuperación funcional para estadías fixas e temporais, mesmo de atención a persoas en situación de dependencia.
Trátase dunha proposta funcional, innovadora e especializada, axustada aos enfoques europeos e integrada por unidades de convivencia específicas que é promovida pola iniciativa pública.
