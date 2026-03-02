Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Iraníes en SantiagoAtaque a IránNacionalidad en GaliciaProtonterapiaAlex Barcello
instagram

A Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo terá 59 prazas e ubicarase nun terreo de 8.323 metros cadrados

O alcalde levará ao vindeiro pleno a cesión á Deputación da parcela ubicada en Rianxiño

Boceto dun dos espazos comúns da futura Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo.

Boceto dun dos espazos comúns da futura Casa de Acompañamento aos Maiores de Rianxo. / Cedida

Suso Souto

Rianxo

O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, levará ao vindeiro pleno a cesión da parcela para a construción da Casa de Acompañemento aos Maiores, o novo modelo público de residencias impulsado pola Deputación da Coruña.

A parcela localízase a carón do Instituto de Educación Secundaria Félix Muriel e conta con 8.323 metros cadrados, dos cales 5.385 son edificables.

O proxecto responde a unha demanda histórica de Rianxo e da comarca do Barbanza que, grazas á colaboración entre administracións, por fin se vai facer realidade. A Casa de Acompañamento non só permitirá que as persoas maiores permanezan no seu entorno habitual, evitando situacións de desarraigo e illamento, senón que tamén será un motor de revitalización para a zona de Rianxiño. Unha zona na que, ademais deste importante equipamento, está previsto poñer en funcionamento o centro de día, en colaboración tamén coa Deputación da Coruña.

A residencia contará con 59 prazas. Será unha instalación pequena e baseada na cogobernanza entre profesionais, persoas usuarias e familias.

"Trátase de evitar o actual modelo hospitalario e dignifícase aos usuarios, que poden desenvolverse autonomamente. Estes centros buscan ser un lugar onde as persoas maiores queiran estar, onde se sintan cómodas e poidan desenvolverse ao seu gusto; en definitiva, que os sintan como as súas propias casas", explica o alcalde.

O centro que se pretende construír defínese como unha residencia para persoas maiores destinada a vivenda permanente e común na que se prestará unha asistencia integral e continuada ás persoas que poden presentar diferentes niveis de autonomía ou dependencia.

O proxecto, como centro de apoio especializado e de atención integral rehabilitadora para persoas maiores, incorporará novos e modernos servizos para as persoas, dotado das máis recentes tecnoloxías de atención xeriátrica, residencial e recuperadora.

O obxectivo é que a instalación sexa o máis semellante ao fogar tradicional, participativa e colectiva, incorporando espazos amplos, habitacións intelixentes, tecnoloxías de atención e de apoio e rehabilitación xerontecnolóxica. A achega cara a comunidade mediante servizos de proximidade busca ser un referente e tamén manter o tecido integrador coa veciñanza.

O centro constará de dous grandes bloques funcionais: un acollerá a área de servizos e outro a de residencia. Esta última distribuirase en catro unidades de convivencia definidas como lugares cotiáns de vida, contornas de apoios e de atención e, sobre todo, de convivencia e de intercambio, o máis parello posible a unha vivenda.

Trátase dun centro de perfil residencial orientado á atención e aos apoios especializados e de recuperación funcional para estadías fixas e temporais, mesmo de atención a persoas en situación de dependencia.

Noticias relacionadas

Trátase dunha proposta funcional, innovadora e especializada, axustada aos enfoques europeos e integrada por unidades de convivencia específicas que é promovida pola iniciativa pública.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents