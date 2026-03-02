Los empresarios del polígono de A Pobra se interesan por un proyecto premiado de depuración

Miembros de la directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada, de A Pobra, se reunieron con la arquitecta Laura Pena Cristóbal, autora del proyecto de fin de máster sobre usos híbridos y fitodepuración en el polígono industrial.

El trabajo, que fue distinguido como el mejor proyecto de fin de carrera en los XXI Premios COAG Arquitectura, propone recoger el agua de la lluvia en el polígono, conducirla a un punto bajo del terreno para su tratamiento mediante fitodepuración y devolverla al cauce original del río, beneficiando a los cultivos existentes y creando espacios peatonales, zonas de estancia y reforestación con especies autóctonas.

Además, integra soluciones para trabajadores y vecinos, como acceso peatonal, aparcamiento seguro y áreas de coworking, fortaleciendo la relación entre el polígono industrial y su entorno agrícola y urbano.

El jurado valoró especialmente este trabajo por su exploración diversa y el método transversal utilizado para abordar un problema complejo: la relación entre infraestructuras y asentamientos industriales con el territorio de implantación.

Asimismo, destacó su grado de análisis de los datos ambientales y la implicación de la propuesta con el territorio, así como la coherencia de la expresión gráfica con los objetivos del estudio.

Al respecto de este proyecto arquitectónico, Isabel Cañas, presidenta de la directiva de la citada entidad, expresó el interés de la organización en el mismo y la esperanza de poder llevarlo a cabo en el futuro, “si se consiguiesen los fondos necesarios”.

“Su innovación y sostenibilidad representan una oportunidad real para mejorar nuestro polígono y hacerlo más integrado con el entorno y sus usuarios”, señaló Cañas.

En la reunión también participó Adrián Capelo, gestor de proyectos de la Fundación RIA, entidad que está colaborando con la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada en la elaboración de una propuesta para la integración paisajística del área empresarial.

Durante el encuentro, Capelo señaló que “este es un ejemplo de cómo desde las universidades pueden darse soluciones a las necesidades de la ciudadanía y a los retos del territorio”.