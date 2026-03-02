Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Concello de Noia inicia a mellora dos xardíns Felipe de Castro

Os traballos contan cun investimento de 90.000 euros

Manuel Seijas, dereita, e Francisco Pérez, centro, este luns no inicio dos traballos.

Suso Souto

Noia

O Concello de Noia iniciou este luns as obras para a mellora do pavimento e a humanización dos xardíns Felipe de Castro, situados na alameda, fronte á casa consistorial.

O alcalde, Francisco Pérez, destacou a relevancia desta actuación, sinalando que “trátase dunha obra na que estivemos traballando dende que chegamos ao Goberno, hai seis meses”.

O rexedor subliñou ademais que “é unha obra importantísima, que sumada aos traballos de limpeza integral e melloras na contorna e ao acondicionamento do Campo da Feira, van supoñer unha mellora da imaxe dun lugar tan céntrico como é o entorno da alameda”.

Pola súa banda, o concelleiro de Obras, Manolo Seijas, explicou que se trata “dunha obra de preto de 90.000 euros realizada con fondos europeos”. Así mesmo, indicou que esta intervención mellorará o tránsito entre o casco histórico e a alameda, "dous puntos fundamentais da vila”.

O Goberno municipal agarda que os traballos estean rematados a finais do mes de abril, coincidindo coa celebración da festividade de San Marcos, co obxectivo de que veciñanza e visitantes poidan gozar dun espazo renovado, máis accesible e integrado na contorna urbana.

