Ribeira concreta su oferta para ubicar la nueva residencia

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y la secretaria xeral técnica de dicho departamento, María Francisca Gómez, se reunieron este lunes con la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, para abordar cuestiones relativas al proyecto de construcción de la residencia pública de la tercera edad.

La regidora le trasladó a la conselleira la posibilidad de construir el centro residencial en una parcela de titularidad municipal que el Concello cedería a la Xunta.

Por su parte, Fabiola García se comprometió a visitar próximamente el terreno para conocer la localización y evaluar la idoneidad del mismo.

María Sampedro opta por no desvelar la ubicación ni la superficie de la parcela.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre María Sampedro presentó cinco alternativas a la Consellería: cuatro terrenos ubicados en las parroquias de Oleiros, Corrubedo, Carreira y Artes y otro en el centro urbano de la ciudad.

Meses antes (en mayo) la Consellería había rechazado el terreno de As Saíñas que había ofrecido el Concello, al resultar inviable el proyecto de la residencia en ese lugar con motivo del cambio de una normativa estatal que impediría construirla allí por ser una zona de riesgo potencial de inundación.

Y es que el terreno de As Saíñas, que fue adquirido en su día por el Concello y en el que se ubicaban las ruinas de una antigua discoteca, está en las inmediaciones de un humedal de unos 80.000 metros cuadrados.