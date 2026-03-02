El marisqueo agoniza y pide ayudas directas para sobrevivir: "Esto se acaba"

Las intensas lluvias que ha provocado el tren de borrascas en Galicia en el arranque de 2026 han terminado de "enterrar" al marisqueo, un sector que vive un momento "agonizante" y que asegura que, sin ayudas directas de forma urgente, no va a sobrevivir.

"El año 2023 nos dejó en la UCI prácticamente a todos, este año nos ha acabado de enterrar", ha avisado este lunes el patrón mayor de A Illa, Juan José Rial Millán, en una rueda de prensa en Vilagarcía de Arousa con representantes del marisqueo en esta ría.

La situación es tan crítica que quieren solicitar la declaración de zona catastrófica, pero no pueden hacerlo hasta que estén disponibles los datos de los muestreos oficiales de la Xunta sobre el estado de los bancos.

Los mariscadores creen que confirmarán lo que ya han visto las cofradías en los arenales, llenos de marisco muerto. En algunas zonas han constatado un 100 % de mortandad y en otras un 70 %, según la profundidad, ha asegurado la presidenta de las mariscadoras a pie de Carril, María Porto.

"Lo que necesitamos urgentemente son ayudas directas. Se pueden hacer con decretos de urgencia tanto de la Xunta como del Gobierno central", ha insistido Porto.

Además de ayudas directas, solicitan eximir a los mariscadores de las cuotas de la Seguridad Social, prorrogar automáticamente las concesiones y los permisos de explotación hasta la recuperación, crear un seguro público de producción marisquera y ayudas compensatorias de las pérdidas ocasionadas.

Los profesionales del mar en Arousa han insistido en que la situación de las cofradías es agónica; algunas, como la de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) va a entrar en concurso de acreedores y muchas tendrán que afrontar despidos.

En Rianxo, de 190 barcos solo faenaban siete, ha dicho Jorge Méndez, mariscador a flote, que ha sido tajante: "Como no se tomen medidas ya esto se acaba".

Además de hacer frente a la situación actual, el marisqueo quiere una solución a largo plazo y entender y atajar qué es lo que ocurre en las rías que, poco a poco, está acabando con el marisqueo.

"Las lluvias y las borrascas siempre existieron en Galicia, pensamos que no es solo un problema del cambio climático y hay que hacer muchas cosas más. En Arousa las aguas tardan un 240 % más de tiempo en renovarse, la contaminación en la ría va a tardar mucho más en salir de ella", ha defendido Porto, que ha pedido un estudio al respecto.

Y ha manifestado su preocupación por cuestiones como los embalses, que arrojan agua dulce a la ría y bajan la salinidad.

También han mostrado su inquietud los bateeiros: en los viveros de mejillón, a falta de los muestreos oficiales, hay una mortandad de al menos el 25 %, ha afirmado uno de estos profesionales, Mario Vidal, que ha coincidido en que los desembalses les afectan "mucho".

Arousa no es la única ría afectada. En Noia han solicitado el cese por fuerza mayor y en Pontevedra volvieron hoy a la actividad tras parar un mes y medio, en una jornada decisiva para determinar el alcance de los daños.

La Xunta realiza muestreos

Mientras tanto, la Consellería do Mar ha informado este lunes de que está realizando muestreos técnicos en los bancos marisqueros para determinar el grado de afección, trabajos que se prolongarán durante las próximas semanas.

Los datos recabados permitirán adoptar, "si fuese necesario", medidas de apoyo como ceses de actividad por causa de fuerza mayor, determinar la duración de los cierres y fundamentar otras acciones administrativas o económicas.

La mortalidad se considerará "severa" cuando sea mayor o igual al 50 % del berberecho y la almeja babosa existente y mayor o igual al 15 % en la almeja fina o japonesa. En valores inferiores pero con "impacto relevante en el banco", se considerará moderada.