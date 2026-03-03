Amplían las aceras y el carril bici en la boirense avenida de la Constitución
Las actuaciones se realizan entre la avenida de Compostela y la calle Salvador Allende
Boiro
El Concello de Boiro lleva a cabo la ejecución de aceras y carril bici en un tramo de la avenida de la Constitución, con una inversión de 199.240 € y con cargo al POS de la Diputación.
Las obras se realizan entre la avenida de Compostela y la calle Salvador Allende y contemplan la construcción de aceras en una zona en la que no existen y con abundante tránsito peatonal procedente de los centros educativos de la zona.
El nuevo tramo de carril bici conectará con el ya existente en la rúa Salvador Allende y que llega a la playa de Barraña. Se hará también una glorieta en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Allende y se instalarán redes de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad y pasos elevados.
