Amplían las aceras y el carril bici en la boirense avenida de la Constitución

Las actuaciones se realizan entre la avenida de Compostela y la calle Salvador Allende

El edil de Urbanismo, Luis Ruiz, izquierda, y el alcalde, José Ramón Romero, supervisando las obras. / Cedida

Suso Souto

Boiro

El Concello de Boiro lleva a cabo la ejecución de aceras y carril bici en un tramo de la avenida de la Constitución, con una inversión de 199.240 € y con cargo al POS de la Diputación.

Las obras se realizan entre la avenida de Compostela y la calle Salvador Allende y contemplan la construcción de aceras en una zona en la que no existen y con abundante tránsito peatonal procedente de los centros educativos de la zona.

El nuevo tramo de carril bici conectará con el ya existente en la rúa Salvador Allende y que llega a la playa de Barraña. Se hará también una glorieta en el cruce de la avenida de la Constitución con la calle Allende y se instalarán redes de saneamiento, abastecimiento de agua y electricidad y pasos elevados.

