La Consellería de Mar teme a la casilla de salida y toma el pulso al marisqueo banco a banco

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, supervisó este martes en Taragoña (Rianxo) los trabajos de muestreo que se llevan a cabo en los bancos marisqueros de la ría de Arousa para evaluar el impacto de las intensas precipitaciones registradas desde enero y la consecuente bajada de la salinidad. «Una labor imprescindible para el diseño y puesta en marcha de posibles medidas de apoyo al sector», dijo.

La conselleira visitó la zona productiva de Beluso, donde recordó que estos muestreos se están intensificando estos días aprovechando las condiciones de marea favorables.

Los trabajos los están realizando los biólogos de zona de la Consellería —que mantienen contacto permanente con las cofradías— en coordinación con las asistencias técnicas de los pósitos. Villaverde dijo que «los muestreos de otoño reflejaban una situación estable en los bancos de extracción a pie, con presencia de biomasa pre comercial y densidades totales que apuntaban a una dinámica biológica activa tras dos años de intenso trabajo de recuperación».

La comparación de aquellos resultados con los que se están obteniendo ahora permitirá conocer con precisión el estado real de cada banco, «toda vez que cada ría y cada zona constituyen ecosistemas vivos con comportamientos diferenciados», añadió Villaverde.

Desde este lunes se realizaron una treintena de muestreos en los bancos marisqueros gallegos más afectados, a los que se sumarán nuevas actuaciones en los próximos días a lo largo de toda la costa, hasta completar una evaluación individualizada banco por banco.

La conselleira subrayó que «es precipitado anticipar conclusiones globales» e insistió en que cada ría responde de manera distinta en función de su cercanía a las desembocaduras fluviales y a las variaciones de salinidad registradas.

Recuperación en el año 2023 tras una mortalidad del 90%

En este sentido, recordó que el punto de partida de la recuperación se situaba en 2023 y 2024, tras otro episodio de mortalidades elevadas que había afectado al 90% de los bancos con biomasa fundamentalmente pre comercial. «Fue tras dos años de trabajo intenso, tanto por parte de la Consellería como del sector, cuando en los muestreos de otoño comenzaron a apreciarse resultados de esa recuperación», indicó.

«Ahora, en muchos bancos se podría estar volviendo casi a la casilla de salida, por lo que es imprescindible conocer la situación real antes de adoptar decisiones y determinar las medidas más adecuadas para ayudar al sector a recuperar la productividad», añadió.