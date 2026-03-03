Noia licita as redes de servizos básicos do albergue da Chaínza
A obra que iniciou o anterior Goberno para a Factoría da Mocidade non se corresponde co proxecto subvencionado, segundo o PSOE
O Concello de Noia vén de sacar a licitación a obra de dotación de subministración dos servizos de electricidade, auga e saneamentodo ao albergue da Chaínza, unha actuación fundamental para permitir a súa apertura. Esta intervención contará cun investimento de 44.000 € de fondos europeos.
«Grazas a estas obras o albergue poderá estar plenamente operativo previsiblemente para a próxima Semana Santa», explicou o alcalde noiés, Francisco Pérez.
O rexedor destacou a importancia desta actuación sinalando que «esperamos que teña unha dimensión turística importante, que permita atraer visitantes e consolidar a nosa oferta de aloxamento, especialmente en períodos de alta demanda como a Semana Santa.
O Goberno local considera que a posta en funcionamento do albergue da Chaínza «suporá un importante impulso para o sector turístico local, contribuíndo á dinamización económica e á promoción de Noia como destino atractivo tanto para peregrinos como para visitantes que escollen a vila para gozar do seu patrimonio, gastronomía e contorna natural».
O Concello destaca ademais «o papel clave dos fondos europeos para facer realidade esta infraestrutura, que permitirá poñer en valor un espazo que ata o de agora non podía desenvolver todo o seu potencial e ampliar os servizos dispoñibles no municipio».
O albergue será xestionado pola Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. O aloxamento será de donativo, sen tarifas fixas, á vontade dos usuarios.
Por outra banda, o PSOE noiés expresou a súa preocupación ante o «risco real» de que o Concello poida perder unha subvención de 200.000 € do Galp, financiada con fondos europeos, destinada á creación da Factoría da Mocidade no complexo da Chaínza.
Segundo a formación, «o proxecto presentado polo anterior Goberno local (PP e NO.I.A.) non coincide co que posteriormente foi licitado. É dicir: a obra que se puxo en marcha na Chaínza non se corresponde co proxecto que fora obxecto da concesión da subvención europea».
Esta situación, que cualifican de «grave, irresponsable e neglixente», podería derivar na perda da devandita achega, polo que as obras terían que ser asumidas con fondos do Concello se non se consigue emendar a deficiencia».
- La lluvia ya tiene fecha de regreso a Galicia: será esta semana y con intensidad en varias zonas
- El avión más grande del Ejército del Aire realiza una escala técnica inesperada en Santiago antes de recoger tropas españolas en Estados Unidos
- Un estudiante de Santiago logra el oro en las olimpiadas nacionales de FP
- La Festa do Queixo de Arzúa cierra una edición multitudinaria con 40.000 asistentes y récord de participación
- Profesores de la USC amplían su experiencia en el extranjero: «Vives nunha realidade moi diferente á de Santiago»
- Oportunidad inmobiliaria cerca de Santiago: 4 pisos para estrenar desde 150.000 euros
- Dos directoras de 'casting' de renombre buscan talento joven en Galicia para protagonizar una nueva serie
- El restaurante más popular en redes sociales está en Santiago