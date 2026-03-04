Ahora sí: la antigua conservera Cerqueira, de Ribeira, ya es municipal

El pasado 10 de octubre, tres días antes de ser relevado en la Alcaldía de Ribeira por María Sampedro (PP) como consecuencia de una moción de censura, Luis Pérez (BNG) firmaba ante los medios de comunicación el documento que, según dijo entonces, «cerraba» el acuerdo por el que la antigua conservera Cerqueira se incorporaba al patrimonio municipal para su conversión en complejo cultural.

Sin embargo, aquel «acuerdo» fue solo eso: un compromiso. La nave no había sido adquirida por el Concello, entre otras cosas, porque faltaban trámites preceptivos.

Este miércoles, y tras haber recibido el obligado informe de Patrimonio y el visto bueno del pleno a la compra, la alcaldesa, María Sampedro, anunciaba, llaves en mano, que, ahora sí, el inmueble es municipal.

El pleno es el órgano competente para aprobar la adquisición de bienes inmuebles declarados de valor histórico o artístico (como ocurre en este caso) independientemente de su valor económico (se adquirió por 500.000 euros).

El inmueble (la nave y la vivienda) tiene una superficie de 502 metros cuadrados y será transformado en un espacio multiusos a disposición del vecindario, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.

«Fue un trámite al que le dimos prioridad desde que llegamos al Gobierno. Este Ejecutivo pasó de las palabras a los hechos y, en apenas unos meses, resolvimos un expediente lleno de informes técnicos y vinculantes», explicó la regidora ribeirense.

María Sampedro destacó la «versatilidad» de este espacio y el buen estado que presenta la infraestructura, «si bien hay que hacer ahora un plan de seguridad y mejoras», dijo.

El pasado mes de enero, el Concello licitó la redacción del proyecto de musealización de la edificación anexa a la nave de Cerqueira (la zona de la vivienda), que contempla la conversión del inmueble en un equipamiento cultural visitable. El presupuesto de la licitación es de 11.495 euros.