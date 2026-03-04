Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fabiola García felicita o equipo de remo inclusivo de Amicos polos seus éxitos competitivos

Destacou no XXIV Campionato de España de Remoergómetro e no VIII Open de España en Remo Indoor, celebrados en Cartaxena.

Fabiola García, no centro, cos integrantes do equipo Amicos-Cabo da Cruz.

Suso Souto

Boiro

A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, felicitou este mércores o equipo de remo inclusivo Amicos–Cabo da Cruz polos éxitos acadados no XXIV Campionato de España de Remoergómetro e no VIII Open de España en Remo Indoor, celebrados a pasada fin de semana en Cartaxena.

Fabiola García situou os membros do equipo como exemplo de superación, compañeirismo e ilusión e puxo en valor o traballo desenvolvido por todos os seus membros ao longo do campionato situando Galicia como referente do deporte adaptado.

Na súa intervención, a conselleira fixo mención tamén aos galardoados: Macarena Fernández, Ramiro Lueiro, Carolina Castro e Adrián Iglesias, ao tempo que destacou o traballo do adestrador, Gustavo Vázquez.

Neste sentido, agradeceu o bo facer de todo o equipo de remo inclusivo Amicos- Cabo da Cruz e a súa representación de todos os deportistas da comunidade. Por iso, destacou a súa clasificación para o campionato mundial, levando Galicia ao máis alto.

Así mesmo, animounos a continuar remando coa mesma ilusión e amosouse convencida de que, co tesón que demostran, poderán conseguir todo o que se propoñan no deporte e en calquera ámbito das súas vidas.

Fabiola García estendeu a súa felicitación a Amicos, por ser unha entidade de referencia no só no ámbito dos coidados, tamén a nivel da integración das persoas con discapacidade.

