María Eugenia, la ribeirense con síndrome de Down que retrata a sus iconos musicales

María Eugenia Reiriz, una ribeirense de 39 años con síndrome de Down, es una de las promesas formadas en el taller de arte de la asociación de personas con diversidad funcional Ambar.

Allí comparte con sus compañeros y monitores su talento creativo... y su admiración por algunas de las figuras más icónicas del panorama musical.

Su proceso creativo se centra en retratar a sus artistas favoritos; un abanico ecléctico, porque María Eugenia es una gran melómana con fans de los más variados estilos musicales.

"Le apasionan la música y las telenovelas. Cuando está trabajando en el taller de arte, se pone los auriculares para escuchar a sus cantantes preferidos", dice Manu Mimé, su profesor de Arte.

Y esa pasión se ha traducido ya en una amplia colección de retratos de sus artistas más venerados: Rocío Jurado, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Lola Flores, Thalía, Pablo Alborán, David Bisbal, Shaila Dúrcal o Céline Dion son algunos de los más de treinta cantantes retratados por María Eugenia. A algunos de ellos, quizá los más sagrados, los tiene enmarcados.

Este jueves día 5 será una de las protagonistas de la III Mostra de Mulleres Creadoras del Concello de Ribeira, en un acto que tendrá lugar a las 20.30 horas en el centro cultural Lustres Rivas y en el que los asistentes podrán contemplar una obra muy especial para María Eugenia: su retrato de Rocío Jurado (de cuya muerte se cumplirán veinte años el 1 de junio).

Pero su propuesta artística no es solo visual, pues esta joven tiene además una prometedora dimensión literaria. Para complementar su pictórico homenaje a la más grande, le dedicó un poema de su autoría a la eterna cantante, a la que define como "una insuperable voz española y una figura irresistible e irremplazable".