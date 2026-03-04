Taichí y danza contemporánea: así educarán su cuerpo y su mente alumnos de un instituto de Ribeira

Los alumnos y alumnas del IES Número Uno de Ribeira han reservado este mes en sus agendas seis fechas para educar sus cuerpos y sus mentes a través del taichí y la danza contemporánea.

Se trata de dos actividades organizadas por la ANPA Caramecheiro y tutelada por el departamento de Educación Física.

Los próximos días 5, 6, 12 y 13 de marzo, Jesús Alcalde Meiriño, director del centro India & Tai (dedicado a actividades de yoga, taichí, chikung y meditación) impartirá en el instituto el programa Tai-chí para adolescentes: educación cuerpo y mente.

Emplearán técnicas de arte marcial chino para conseguir promover el bienestar físico, emocional y postural, adquiriendo equilibrio, coordinación, fuerza, resistencia, control corporal, serenidad, relajación, paciencia, autoconocimiento corporal, regulación emocional, confianza y autoestima que les ayudarán a prevenir tensiones y estrés.

Esta actividad (financiada por la Diputación de A Coruña) consta de dos sesiones de 50 minutos cada una por grupo, y se impartirá en el gimnasio del centro educativo. Se trata de sesiones adaptadas, participativas y dinámicas, accesibles a todo tipo de condición física.

En un ambiente seguro y respetuoso, 203 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato trabajarán en cada sesión diferentes posturas, formas de respiración... Lo harán mirando al cielo para separar nubes virtualmente, coger la cola del pájaro...

Fran Sieira, derecha, impartirá los talleres de danza contemporánea. / Cedida

Por otra parte, los días 9 y 10 de marzo, también en el gimnasio del centro, tendrá lugar la actividad Todos danzamos, un ciclo de talleres de danza en igualdad que serán impartidos por el bailarín y coreógrafo Fran Sieira.

A través de la danza contemporánea, los alumnos trabajarán la igualdad, en un escenario en el que hombres y mujeres bailan sin diferencias de género, rompiendo estereotipos.

Al mismo tiempo, el alumnado creará una pequeña pieza coreográfica, trabajando el respeto y la cooperación como iguales. Desde un marco contemporáneo, trabajarán la descontextualización de pasos de baile tradicional gallego para utilizarlos como nuestro principal mecanismo de expresión, creando un lenguaje de movimiento actual como reflejo de nuestra tradición.

Lo harán acercándose a la identidad y la tradición a través del movimiento, comprendiendo el valor cultural de la danza gallega como forma de expresión y patrimonio, reinterpretando tradiciones, con creatividad.

En estos talleres participarán 272 alumnos y alumnas de ESO y Bachillerato, que recibirán dos sesiones de 50 minutos de duración cada una, en un total de diez talleres.

Esta actividad organizada por la ANPA cuenta con la financiación de la Consellería de Política Social e Igualdade.