Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Choque con EEUUPontepedriñaHostelería en SantiagoJuicio ComposAlquiler en Santiago
instagram

SANIDADE

Boiro reforza a seguridade: instala dous novos desfibriladores semiautomáticos en instalacións municipais

O Concello impartirá cursos de reciclaxe para o persoal local

O Concello boirense instalou dous novos desfibriladores e instalacións municipais.

O Concello boirense instalou dous novos desfibriladores e instalacións municipais. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Boiro

O Concello de Boiro vén de adquirir dous novos desfibriladores semiautomáticos para instalacións municipais. Conta xa con 16 instalados.

Todos os aparellos están dados de alta no 061 e dotados co material necesario para facer unha reanimación en caso dunha parada cardiorespiratoria.

Noticias relacionadas y más

O Concello vai levar agora a cabo cursos de reciclaxe para o persoal municipal que conta con formación en RCP e manexo dos desfibriladores, así como formación para novos traballadores municipais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents