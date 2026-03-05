Boiro reforza a seguridade: instala dous novos desfibriladores semiautomáticos en instalacións municipais

O Concello de Boiro vén de adquirir dous novos desfibriladores semiautomáticos para instalacións municipais. Conta xa con 16 instalados.

Todos os aparellos están dados de alta no 061 e dotados co material necesario para facer unha reanimación en caso dunha parada cardiorespiratoria.

O Concello vai levar agora a cabo cursos de reciclaxe para o persoal municipal que conta con formación en RCP e manexo dos desfibriladores, así como formación para novos traballadores municipais.