8M
Visitas guiadas dende o Curro da Praza de Muros para visibilizar o labor das mulleres locais
As concellerías de Turismo e Cultura programaron tamén sesións de contacontos
As concellerías de Turismo e Cultura do Concello de Muros organizan varias actividades vinculadas á igualdade e á conmemoración do Día Internacional da Muller, cun programa que inclúe sesións de contacontos e visitas guiadas destinadas a público infantil e adulto.
As actividades desenvolveranse entre o 4 e o 12 de marzo en distintos espazos do concello. A primeira das propostas tivo lugar o mércores na Axencia de Lectura de Esteiro, cun contacontos para nenos e nenas titulado A carteira de Augasclaras. A programación continuará hoxe, día 6 de marzo, na Biblioteca Municipal de Muros coa sesión A viaxe da osa Maruxiña.
Entre as actividades previstas destaca tamén a visita guiada infantil A figura da muller muradá, que se celebrará o domingo 8 de marzo ás 12.00 horas no Curro da Praza. Esta iniciativa busca achegar á cativada a historia e o papel das mulleres na vida social da vila.