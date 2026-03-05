Increíble hallazgo en una playa de Porto do Son: "Mirade que chuliño!"

"Hoxe estou moi contento, porque por terceira vez desde que ando ao mar volveu a vir un cabaliño de mar nas nosas redes". Con estas palabras, el marinero y creador de contenido divulgador en redes sociales, Rogelio Santos Queiruga, compartía la feliz noticia del hallazgo de un caballito de mar en la playa de Arnela, en Porto do Son.

En el vídeo compartido por el marinero, puede verse a un pequeño ejemplar aleteando, sobre el que Queiruga explica cómo se mueve y por qué cada vez hay menos, momentos antes de devolverlo al mar.

Se trata de un descubrimiento poco común porque, además del tipo de redes que utilizan -"as nosas redes teñen un furado moi grande e colan"-, la contaminación, entre otras cosas, hace que cada vez "hai menos cabaliños de mar", relata.

Tercera vez

De hecho, esta es solo la tercera ocasión que un ejemplar se cuela entre las redes del marinero en sus más de 25 años en el mar.

"Tres veces tiven a oportunidad de ver esta criatura tan bonita, da que eu sempre digo que é sobre a que Poseidón surca os océanos", confiesa.

En el vídeo, el divulgador muestra cómo se mueve el caballito, antes de devolverlo al mar en el mismo sitio en el que vino: en medio de unas algas que, como explica, le sirven de camuflaje "polo color e pola forma", y a las que se enganchan con el rabo para desplazarse más rápido.

Tras enseñarlo y devolverlo al mar, también ha explicado en dónde lo ha localizado. "Creo que son datos importantes para a ciencia", confiesa, además de para los aficionados a la fotografía marina que, en alguna ocasión, le han preguntado por este tipo de avistamientos.

En este caso, el caballito de mar fue localizado en los alrededores de la playa de Arnela: "Aquí é a segunda vez que nos vén un. O outro collímolo en Castro de Baroña", añade.

"Que cousa máis chuliña!", se despide del pequeño ejemplar al meterlo de nuevo en el agua justo en el mismo lugar en el que lo ha localizado.

Curiosidades del caballito de mar

Los caballitos de mar (Hippocampus) son una especie de peces únicos, pues son los machos los que se embarazan y dan a luz, son monógamos (se dice que se emparejan una vez para toda la vida), nadan verticalmente y pueden mover los ojos de forma independiente (al igual que los camaleones).

Los caballitos de mar están amenazados en todo el planeta / Unsplash

Además, están considerados como los peces más lentos del mundo, carecen de estómago y pueden cambiar de color para camuflarse. Debido a su lentitud, suelen anclarse con su cola a corales y algas, al igual que ha ocurrido con el descubierto en Porto do Son.

Lamentablemente, los caballitos de mar están gravemente amenazados y en riesgo de extinción, debido a factores como la destrucción de sus hábitats, la contaminación o la pesca excesiva para ser utilizados en la medicina tradicional asiática.