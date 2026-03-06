XORNADAS
Alumnado dos conservatorios de Noia e Lalín únense nun intercambio musical con obras de Mussorgsky y Grieg
Compartirán experiencias, convivirán e aprenderán xuntos a través da música.
As orquestras de corda do Conservatorio Profesional de Música Felipe Paz Carbajal de Noia e do Conservatorio Profesional de Música de Lalín promoven unhas xornadas de Intercambio. O primeiro encontro será este sábado, día 7 ás 18.00 horas no Coliseo Noela, de Noia, e o día 14, á mesma hora, xuntaranse no Auditorio de Lalín.
As xornadas foron presentadas en Noia nun acto no que participaron a concelleira de Educación, Ana Blanco, a profesora de violonchelo e directora da orquestra de corda do conservatorio noiés, Carme Tubío Barreira, e o xefe de estudos do centro, José Ramón Ces Hermo.
Experiencia enriquecedora
Ana Blanco puxo en valor a importancia deste tipo de iniciativas para o alumnado: "É fundamental que os rapaces e rapazas teñan a oportunidade de compartir experiencias, convivir e aprender xuntos arredor da música. Este tipo de intercambios enriquecen moito a súa formación e tamén contribúen a dinamizar a vida cultural do noso concello".
Pola súa banda, Carme Tubío Barreira destacou o valor pedagóxico destas actividades e sinalou que "o repertorio inclúe obras moi coñecidas e atractivas para o público, como fragmentos de Cadros dunha exposición de Mussorgsky, a Barcarola de Offenbach ou o Trepak de Tchaikovsky, ademais da suite de Burlesca de Quixote de Telemann.
Diferentes estilos e épocas
"Trátase dun programa variado que permite ao alumnado traballar diferentes estilos e épocas da música", engadiu a profesora, quen salientou a novidade que supón o traballo conxunto das dúas agrupacións.
"Este tipo de experiencias teñen un impacto moi positivo na aprendizaxe. Nesta ocasión, ademais, as dúas orquestras de corda van ensaiar xuntas dúas das pezas do programa para interpretalas de maneira conxunta no concerto final, entre elas música de Peer Gynt de Grieg e a banda sonora de Piratas do Caribe, o que fai a experiencia aínda máis enriquecedora para o alumnado", engadiu.
Pola súa banda, o xefe de estudos do Conservatorio de Noia, José Ramón Ces Hermo, agradeceu a colaboración institucional e a boa disposición das entidades implicadas. "Queremos agradecer especialmente a colaboración do Concello de Noia e tamén a implicación do Concello de Lalín e do seu conservatorio, que desde o primeiro momento se amosaron abertos a participar nesta iniciativa".
As xornadas incluirán unha xornada de convivencia, ensaios conxuntos e distintas actividades musicais entre o alumnado de ambos conservatorios.
