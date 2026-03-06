MOBILIDADE FORMATIVA
Dúas mestras de Noia viaxan a Francia para avanzar na educación inclusiva
A iniciativa, enmarcada no proxecto europeo Incluídas, avoga por intercambiar boas prácticas educativas
As mestras noiesas María José Agrafojo, do CEIP Plurilingüe de Abanqueiro (Boiro), e Olga Iglesias Fraga, asesora de Innovación e Internacionalización do Centro Autonómico de Formación e Innovación (CAFI), viaxarán a Francia para participar nunha mobilidade formativa enmarcada no proxecto europeo Incluídas, que fomenta os intercambios internacionais para achegar ao profesorado boas prácticas de educación inclusiva.
Do 23 ao 26 de marzo compartirán experiencias coa comunidade educativa da Ecole primaire Le Trait d’Union e Lycée Jean-Jacques Rousseau de Sarcelles, de Bouffémont. Xunto a elas viaxarán outros asesores do CAFI, inspectores e docentes galegos para coñecer de preto como abordan en Francia a educación inclusiva.
«É unha moi boa oportunidade», afirma María José Agrafojo, xa que «o sistema francés é máis complexo, e conta con profesionais especializados para cada necesidade educativa especial».
Figura profesional
Así, en Francia contan cunha figura profesional única e estandarizada para asistir ao alumnado con necesidades específicas, ademais de dispositivos de acompañamento flexible e adaptado, e combinan a Ensinanza Secundaria Adaptada cun internado educativo especializado.
Asemade, dispoñen de centros especializados que escolarizan a nenos e adolescentes con discapacidade motora, e institutos que integran educación, atención médica psicolóxica e preprofesional; programas terapéuticos; plans persoalizados e un servizo de asistencia pedagóxica a domicilio que permite a os alumnos enfermos o accidentados continuar coa aprendizaje escolar.
O obxectivo da comitiva galega é coñecer de primeira man esas experiencias para tentar de «traelas ás nosas aulas e claustros», e tamén «crear unha rede de profesionais docentes en Galicia», asegura María José Agrafojo.
Traballo colaborativo
O proxecto Incluídas, no que participou o pasado ano a tamén profesora noiesa María del Carmen Abeijón, está baseado no traballo colaborativo de docentes, inspectores e asesores «e iso é moi positivo, porque traballamos os 3 eslabóns xuntos», engade. Iso permite maximizar a transferencia dos métodos de ensinanza e tendencias innovadoras, e conseguir que os centros se internacionalicen con proxectos de calidade.
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- Rebelión en el monte gallego contra la caza del jabalí con las técnicas 'en mano' y 'al salto': 'Puede causar muchos accidentes
- Las casas más modernas de Santiago, en las revistas de decoración
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Nuevo movimiento en la 'milla de oro' de Santiago: Ela Diz deja el casco histórico y se va a Xeneral Pardiñas
- El empedrado de la rúa de San Pedro mantendrá cerrada la calle durante varios días esta semana
- El juicio por el nombramiento ilegal de la junta directiva del Compostela queda pendiente de Borja Iglesias
- Tres de los barrios con el alquiler más caro de Galicia están en Santiago: la zona norte supera al Ensanche