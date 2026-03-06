MAR
Finalizan los muestreos en los bancos de marisco
La conselleira avanzó que en los próximos días se conocerán los primeros resultados
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, avanzó que «en los próximos días» se conocerán los primeros resultados de los muestreos realizados en los bancos marisqueros para determinar el grado de afectación de cada uno de ellos debido a las riadas.
Este viernes se realizaron 14 nuevas tomas de muestras, que se suman a las realizadas esta semana para terminar de evaluar el impacto que las intensas lluvias y la consiguiente bajada de salinidad pudieron tener sobre las poblaciones de bivalvos.
La responsable autonómica supervisó los trabajos en el banco marisquero de As Sinas, en Vilanova de Arousa, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, lo hizo en el banco de Mañóns, en Cabo de Cruz (Boiro).
