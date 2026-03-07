Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ARTE

Demetrio Bermo, referente da artesanía galega, expón tallas e pinturas na Pobra do Caramiñal

É autor de numerosas obras sacras e mobiliario artístico

Demetrio Bermo, terceiro dereita, no acto inaugural da súa exposición.

Demetrio Bermo, terceiro dereita, no acto inaugural da súa exposición. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

A Casa da Cultura Raquel Fernández Soler acolle unha exposición de tallas e pinturas do veciño da Pobra do Caramiñal Demetrio Bermo, un dos referentes da artesanía galega contemporánea. O acto inaugural contou cunha actuación musical a cargo de Glauka e Tato.

Con máis de 70 anos de traxectoria como deseñador, ebanista e tallista, Demetrio Bermo é autor de numerosas obras sacras e de mobiliario artístico que o sitúan como unha figura destacada da artesanía galega. 

Un momento do acto inaugural da exposición de Demetrio Bermo.

Un momento do acto inaugural da exposición de Demetrio Bermo. / Cedida

Entre as súas creacións máis recoñecidas atópanse retablos como o dedicado a Santa Rita na igrexa do Caramiñal, o da Virxe da Mercé na capela de Postmarcos ou o peto esmoleiro dedicado a San Roque que doou ao Museo Valle-Inclán.

A exposición permitirá ao público achegarse a unha selección das súas tallas e pinturas, nas que se reflicte a precisión artística que o caracteriza.

Ao acto inaugural asistiron o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, e a concelleira de Cultura, Patricia Lojo.

