ARTE
Demetrio Bermo, referente da artesanía galega, expón tallas e pinturas na Pobra do Caramiñal
É autor de numerosas obras sacras e mobiliario artístico
A Casa da Cultura Raquel Fernández Soler acolle unha exposición de tallas e pinturas do veciño da Pobra do Caramiñal Demetrio Bermo, un dos referentes da artesanía galega contemporánea. O acto inaugural contou cunha actuación musical a cargo de Glauka e Tato.
Con máis de 70 anos de traxectoria como deseñador, ebanista e tallista, Demetrio Bermo é autor de numerosas obras sacras e de mobiliario artístico que o sitúan como unha figura destacada da artesanía galega.
Entre as súas creacións máis recoñecidas atópanse retablos como o dedicado a Santa Rita na igrexa do Caramiñal, o da Virxe da Mercé na capela de Postmarcos ou o peto esmoleiro dedicado a San Roque que doou ao Museo Valle-Inclán.
A exposición permitirá ao público achegarse a unha selección das súas tallas e pinturas, nas que se reflicte a precisión artística que o caracteriza.
Ao acto inaugural asistiron o alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, e a concelleira de Cultura, Patricia Lojo.
