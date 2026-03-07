Dos revólveres, un puño americano y drogas: el arsenal de un vecino de Ribeira para el que piden 7 años de prisión

Un vecino de Ribeira será juzgado el viernes, día 23, en la Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, delitos por los que la Fiscalía solicita para él penas de 7 años y 4 meses de prisión.

En octubre de 2022 fue sorprendido por la Policía Nacional de Ribeira tras comprobar que acudían a su domicilio numerosos jóvenes consumidores de drogas.

Anotaciones de ventas

En el registro realizado en su vivienda, los agentes hallaron diversos utensilios destinados al corte, confección y elaboración de sustancias estupefacientes (cuchillos, 14 navajas, cucharas, amoníaco...), así como cinco pipas de fumar, siete cuadernos con anotaciones de ventas, 6 teléfonos móviles y 440 euros en metálico "procedentes de la venta de drogas a terceros", según la Fiscalía.

Además, le incautaron 18,5 gramos de cocaína, 20,8 gramos de heroína, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona.

Asimismo, los agentes encontraron un revólver de la marca Smith&Weson, con 26 cartuchos, y otro marca Olimpique 6, sin que el acusado tuviese licencia para su tenencia, y un puño americano, "un arma prohibida".