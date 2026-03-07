Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

JUICIO

Dos revólveres, un puño americano y drogas: el arsenal de un vecino de Ribeira para el que piden 7 años de prisión

Será juzgado el viernes en la sede de Santiago de la Audiencia Provincial

El juicio se celebrará el viernes, día 13, en la Audiencia de Santiago.

El juicio se celebrará el viernes, día 13, en la Audiencia de Santiago. / EFE

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Un vecino de Ribeira será juzgado el viernes, día 23, en la Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, delitos por los que la Fiscalía solicita para él penas de 7 años y 4 meses de prisión.

En octubre de 2022 fue sorprendido por la Policía Nacional de Ribeira tras comprobar que acudían a su domicilio numerosos jóvenes consumidores de drogas.

Anotaciones de ventas

En el registro realizado en su vivienda, los agentes hallaron diversos utensilios destinados al corte, confección y elaboración de sustancias estupefacientes (cuchillos, 14 navajas, cucharas, amoníaco...), así como cinco pipas de fumar, siete cuadernos con anotaciones de ventas, 6 teléfonos móviles y 440 euros en metálico "procedentes de la venta de drogas a terceros", según la Fiscalía.

Además, le incautaron 18,5 gramos de cocaína, 20,8 gramos de heroína, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona.

Asimismo, los agentes encontraron un revólver de la marca Smith&Weson, con 26 cartuchos, y otro marca Olimpique 6, sin que el acusado tuviese licencia para su tenencia, y un puño americano, "un arma prohibida".

