JUICIO
Dos revólveres, un puño americano y drogas: el arsenal de un vecino de Ribeira para el que piden 7 años de prisión
Será juzgado el viernes en la sede de Santiago de la Audiencia Provincial
Un vecino de Ribeira será juzgado el viernes, día 23, en la Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, delitos por los que la Fiscalía solicita para él penas de 7 años y 4 meses de prisión.
En octubre de 2022 fue sorprendido por la Policía Nacional de Ribeira tras comprobar que acudían a su domicilio numerosos jóvenes consumidores de drogas.
Anotaciones de ventas
En el registro realizado en su vivienda, los agentes hallaron diversos utensilios destinados al corte, confección y elaboración de sustancias estupefacientes (cuchillos, 14 navajas, cucharas, amoníaco...), así como cinco pipas de fumar, siete cuadernos con anotaciones de ventas, 6 teléfonos móviles y 440 euros en metálico "procedentes de la venta de drogas a terceros", según la Fiscalía.
Además, le incautaron 18,5 gramos de cocaína, 20,8 gramos de heroína, 16,9 gramos de marihuana y 9 pastillas de metadona.
Asimismo, los agentes encontraron un revólver de la marca Smith&Weson, con 26 cartuchos, y otro marca Olimpique 6, sin que el acusado tuviese licencia para su tenencia, y un puño americano, "un arma prohibida".
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'