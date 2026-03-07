CONTRATACIÓN
Ribeira saca a licitación a instalación e explotación dos chiringuitos das praias
Os lotes ofertados son Coroso 1, Coroso 2, Punta Touro e Ameixida
O Concello de Ribeira saca a licitación a instalación e explotación de chiringuitos de tempada en terreos municipais para dar servizo aos usuarios das praias.
Os lotes ofertados son Coroso 1, Coroso 2, Punta Touro e Ameixida, e as persoas interesadas só poderán presentar a oferta para un lote. A duración da concesión será de catro tempadas de verán (ata o 2029, incluído).
O anuncio publicouse o venres no perfil do contratante e no taboleiro electrónico municipal, polo que os interesados dispoñen de 30 días naturais para presentar ofertas.
A documentación e proposicións presentaranse de forma electrónica a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX) ou en papel, mediante o Rexistro Xeral do Concello.
