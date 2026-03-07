Una vecina de Ribeira se enfrenta a 4 años de cárcel por vender drogas

Una vecina de Ribeira, con antecedentes penales ya cancelados, se enfrenta a una pena de hasta 4 años de prisión y una multa de 600 euros, como presunta autora de un delito contra la salud pública por traficar con drogas.

La mujer fue interceptada por la Policía Nacional en abril de 2024 a bordo de un vehículo estacionado en un aparcamiento de Ribeira, en el que portaba 8 envoltorios de plástico que contenían 2 gramos de cocaína con una pureza del 93%.

Dicha sustancia "estaba destinada a la venta a terceros y alcanzaría un valor de mercado de 320 euros", según la Fiscalía.

El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, el viernes, día 13.