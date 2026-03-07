JUSTICIA
Una vecina de Ribeira se enfrenta a 4 años de cárcel por vender drogas
Fue sorprendida por la Policía en un aparcamiento con cocaína
Ribeira
Una vecina de Ribeira, con antecedentes penales ya cancelados, se enfrenta a una pena de hasta 4 años de prisión y una multa de 600 euros, como presunta autora de un delito contra la salud pública por traficar con drogas.
La mujer fue interceptada por la Policía Nacional en abril de 2024 a bordo de un vehículo estacionado en un aparcamiento de Ribeira, en el que portaba 8 envoltorios de plástico que contenían 2 gramos de cocaína con una pureza del 93%.
Dicha sustancia "estaba destinada a la venta a terceros y alcanzaría un valor de mercado de 320 euros", según la Fiscalía.
El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial, en su sede de Santiago, el viernes, día 13.
- Cuando el periodista Fernando Ónega ganó dos premios Minerva en Santiago
- Sellan un boleto de la Bonoloto galardonado con 193.000 euros en la papelería Boo de Milladoiro
- Anubis Dimitri, el gallego que comparte su vida con cuervos y triunfa en internet: 'Mi motor de vida es ayudar a los animales
- El precio de la gasolina no para de aumentar en Santiago y ya supera los 1,75 euros el litro en algunos surtidores
- Una spin-off finlandesa situada a 3.000 kilómetros de Santiago monta el nuevo superordenador cuántico para el Cesga: 'Será uno de los más potentes de Europa
- Tiendas y bares del aeropuerto de Santiago perderán más de 5 millones por el cierre por obras durante 35 días
- Giro en la hostelería de Santiago: la ciudad pierde bares pero gana restaurantes
- María Renée, la joven que pone voz a las quejas de Pontepedriña por el proyecto 'Entre Sar e Sarela'