Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MIraníes en SantiagoGuerra en Oriente MedioElecciones USCPelea en el Toural
instagram

8M

Noia inaugura a Praza das Mariscadoras para honrar a memoria das mulleres que sostiveron a economía local

A histórica armadora Carmen Barcia dálle nome ao Museo do Mar

Acto inaugural da Praza das Mariscadoras no paseo marítimo de Noia.

Acto inaugural da Praza das Mariscadoras no paseo marítimo de Noia. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Noia

O Concello de Noia inaugurou oficialmente a Praza das Mariscadoras, situada ao inicio do paseo marítimo, un espazo que hai décadas foi escenario da intensa actividade das mulleres do mar.

A concelleira de Igualdade, Chelo Martínez, acompañada por membros do goberno municipal, presidiu o acto no que tamén participaron mariscadoras históricas da vila, integrantes de anteriores directivas da Agrupación de Mariscadoras de A Pé e representantes da actual.

No transcurso da inauguración colocouse unha placa conmemorativa que oficializa a nova denominación da praza. Martínez destacou que este recoñecemento pretende "facer xustiza coa memoria das mariscadoras de Noia, mulleres que co seu traballo sostiveron durante décadas a economía e a identidade mariñeira da nosa vila".

A pegada de varias xeracións

A concelleira subliñou ademais que este espazo simboliza a pegada que deixaron xeracións de traballadoras do mar: "O paseo marítimo foi durante moitos anos un lugar de encontro, traballo e vida para estas mulleres. Con esta praza queremos que a súa memoria permaneza para sempre no corazón de Noia", sinalou.

A inauguración da praza enmarcouse nunha xornada especial arredor do Día Internacional da Muller, que comezou coa apertura do posto informativo Stand Agresión Off na casa consistorial, e continuou co roteiro A Memoria das Mulleres.

Museo do Mar

No marco do roteiro tamén se oficializou o cambio de nome do Museo do Mar de Noia, que pasa a denominarse Museo do Mar Carmen Barcia, en homenaxe a esta histórica armadora da vila. O acto contou coa presenza da familia da homenaxeada e serviu para poñer en valor a súa traxectoria e o seu papel no desenvolvemento da actividade marítima local.

Familiares e veciños no actos de renomeamento do Museo do Mar Carmen Barcia.

Familiares e veciños no actos de renomeamento do Museo do Mar Carmen Barcia. / Cedida

Segundo Chelo Martínez, "Carmen Barcia representa a tantas mulleres que contribuíron á historia marítima de Noia e que durante moito tempo non tiveron o recoñecemento público que merecían".

Festa pola igualdade

A xornada concluíu cunha festa pola igualdade na rúa do Curro, onde se desenvolveron obradoiros de pintado de camisetas e bolsas dirixidos a pequenos e maiores, e sesións musicais a cargo de Rapariga DJ e Yaya DJ.

Noticias relacionadas y más

A actividade puxo o broche final a unha programación que apostou pola interxeracionalidade, reunindo a veciñanza de distintas idades nun espazo de celebración e reivindicación da igualdade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents