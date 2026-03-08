8M
Noia inaugura a Praza das Mariscadoras para honrar a memoria das mulleres que sostiveron a economía local
A histórica armadora Carmen Barcia dálle nome ao Museo do Mar
O Concello de Noia inaugurou oficialmente a Praza das Mariscadoras, situada ao inicio do paseo marítimo, un espazo que hai décadas foi escenario da intensa actividade das mulleres do mar.
A concelleira de Igualdade, Chelo Martínez, acompañada por membros do goberno municipal, presidiu o acto no que tamén participaron mariscadoras históricas da vila, integrantes de anteriores directivas da Agrupación de Mariscadoras de A Pé e representantes da actual.
No transcurso da inauguración colocouse unha placa conmemorativa que oficializa a nova denominación da praza. Martínez destacou que este recoñecemento pretende "facer xustiza coa memoria das mariscadoras de Noia, mulleres que co seu traballo sostiveron durante décadas a economía e a identidade mariñeira da nosa vila".
A pegada de varias xeracións
A concelleira subliñou ademais que este espazo simboliza a pegada que deixaron xeracións de traballadoras do mar: "O paseo marítimo foi durante moitos anos un lugar de encontro, traballo e vida para estas mulleres. Con esta praza queremos que a súa memoria permaneza para sempre no corazón de Noia", sinalou.
A inauguración da praza enmarcouse nunha xornada especial arredor do Día Internacional da Muller, que comezou coa apertura do posto informativo Stand Agresión Off na casa consistorial, e continuou co roteiro A Memoria das Mulleres.
Museo do Mar
No marco do roteiro tamén se oficializou o cambio de nome do Museo do Mar de Noia, que pasa a denominarse Museo do Mar Carmen Barcia, en homenaxe a esta histórica armadora da vila. O acto contou coa presenza da familia da homenaxeada e serviu para poñer en valor a súa traxectoria e o seu papel no desenvolvemento da actividade marítima local.
Segundo Chelo Martínez, "Carmen Barcia representa a tantas mulleres que contribuíron á historia marítima de Noia e que durante moito tempo non tiveron o recoñecemento público que merecían".
Festa pola igualdade
A xornada concluíu cunha festa pola igualdade na rúa do Curro, onde se desenvolveron obradoiros de pintado de camisetas e bolsas dirixidos a pequenos e maiores, e sesións musicais a cargo de Rapariga DJ e Yaya DJ.
A actividade puxo o broche final a unha programación que apostou pola interxeracionalidade, reunindo a veciñanza de distintas idades nun espazo de celebración e reivindicación da igualdade.
