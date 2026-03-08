SUBVENCIÓN
Ribeira recibe 137.415 € para mellorar o mercado municipal na búsqueda do selo de excelencia
O proxecto inclúe a climatización, pintado da fachada e substitución da iluminación
O Concello de Ribeira resultou beneficiario dunha subvención da Dirección Xeral de Comercio e Consumo para a mellora do mercado municipal por valor de 137.415,38 euros, o que equivale ao 80% do orzamento total.
Esta achega servirá para a climatización, a reparación do pavimento da terraza, o pintado da fachada e estrutura do beirado, a substitución de iluminación de chan no perímetro do edificio, e a reposición do alumeado nas escaleiras do terceiro andar.
Camiño á excelencia
O concelleiro de Mercados, Vicente Mariño, mantivo unha reunión telemática co director xeral Gabriel Alén para tratar a execución desta intervención. "É unha oportunidade para seguir mellorando as prestacións aos praceiros e praceiras e, en consecuencia, á cidadanía de Ribeira. Temos produtos de excelentísima calidade a vender nunhas instalacións que queremos que tamén acaden a excelencia", indica o edil.
Trátase dunha medida máis cara a consecución do selo Mercado Excelente.
Diagnose e formación
A comezos de ano xa se adxudicou o contrato para os servizos de diagnose de situación e usos do mercado municipal e formación mentoring para os praceiros; tamén financiado ao 80% a través dunha subvención concedida pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.
