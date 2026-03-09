Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo líder IránElecciones municipalesMobilizacións 8MVivienda protegidaEclipse solar
instagram

MEDIO AMBIENTE

Máis de 130 personas retiran catro toneladas de lixo no litoral de Corrubedo

Na 'colleita' destacan nasas, redes, plásticos e frascos de xarope

Voluntarios que participaron na xornada de limpeza en Corrubedo.

Voluntarios que participaron na xornada de limpeza en Corrubedo. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

Unha nova xornada de voluntariado permitiu liberar o litoral de Corrubedo (Ribeira), no tramo comprendido entre A Ladeira e O Prado, de catro toneladas de refugallos entre os que destacaban a presenza de nasas, redes, plásticos e frascos de xarope.

Na iniciativa, promovida por Grip Surf School coa colaboración do Concello de Ribeira, participaron unhas 130 persoas que decidiron botar unha man para actuar na protección das contornas marítimas; labores nos que tamén axudou Protección Civil. Asemade, sumáronse os concelleiros do Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, e o de Medio Ambiente, Víctor Reiriz.

Sacos de refugallos retirados no litoral de Corrubedo.

Sacos de refugallos retirados no litoral de Corrubedo. / Cedida

"Esta convocatoria tivo un grande éxito de participación para seguir avanzando na protección e conservación da nosa costa; espazo con valor medioambiental, pesqueiro e turístico. Por iso, é de agradecer esta iniciativa de Grip Surf School coa que decidimos colaborar neste loable cometido", afirmou Fernando Abraldes.

Noticias relacionadas y más

Avanzou ademais que o Concello xa se está traballando en futuras convocatorias que porán tamén o foco nas praias do municipio "para seguir avanzando no coidado das contornas naturais e na concienciación da cidadanía. Polo de agora centrámonos nos areais ao ser lugares aos que chega moito lixo pola acción das mareas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents