MEDIO AMBIENTE
Máis de 130 personas retiran catro toneladas de lixo no litoral de Corrubedo
Na 'colleita' destacan nasas, redes, plásticos e frascos de xarope
Unha nova xornada de voluntariado permitiu liberar o litoral de Corrubedo (Ribeira), no tramo comprendido entre A Ladeira e O Prado, de catro toneladas de refugallos entre os que destacaban a presenza de nasas, redes, plásticos e frascos de xarope.
Na iniciativa, promovida por Grip Surf School coa colaboración do Concello de Ribeira, participaron unhas 130 persoas que decidiron botar unha man para actuar na protección das contornas marítimas; labores nos que tamén axudou Protección Civil. Asemade, sumáronse os concelleiros do Mar e Promoción do Litoral, Fernando Abraldes, e o de Medio Ambiente, Víctor Reiriz.
"Esta convocatoria tivo un grande éxito de participación para seguir avanzando na protección e conservación da nosa costa; espazo con valor medioambiental, pesqueiro e turístico. Por iso, é de agradecer esta iniciativa de Grip Surf School coa que decidimos colaborar neste loable cometido", afirmou Fernando Abraldes.
Avanzou ademais que o Concello xa se está traballando en futuras convocatorias que porán tamén o foco nas praias do municipio "para seguir avanzando no coidado das contornas naturais e na concienciación da cidadanía. Polo de agora centrámonos nos areais ao ser lugares aos que chega moito lixo pola acción das mareas".
