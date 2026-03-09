SANIDADE
Máis de 91.300 almorzos, comidas, merendas e ceas ao ano no Hospital do Barbanza
A Xunta licita o servizo de alimentación e cafetería por 648.382 €
A Xunta, a través do Servizo Galego de Saúde, publicou no Portal de Contratos de Galicia a licitación, por un importe de 648.382,41 euros, do servizo de alimentación a pacientes e persoal de garda ou autorizados e da concesión de servizo da cafetería-comedor para o público e persoal do Hospital Público de Barbanza.
O contrato contempla a entrega a pacientes ingresados de 91.300 servizos de almorzo, comida, merenda e cea ao ano, cunha media de 7.608,33 servizos ao mes.
O orzamento de servizos ao persoal está calculado polo número de comidas e ceas que se serven aos profesionais de garda ao ano: 8.785 comidas e 6.047 ceas.
A licitación inclúe tamén o servizo de cafetería e comedor de atención ao público, ademais da limpeza e desinfección das instalacións e o mantemento do equipamento destinado a cociña e cafetería.
Contrato de 12 meses
O contrato terá unha duración inicial de 12 meses, coa previsión de que entre en vigor o 1 de xuño, e podería ser obxecto dunha posible prórroga ata un máximo de 36 meses en total. Nese caso, o valor estimado do contrato ascendería ata os 2.711.850,33 euros.
As empresas interesadas neste contrato teñen de prazo ata o 6 de abril para presentar as súas ofertas.
