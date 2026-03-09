MEDIO AMBIENTE
O Hospital de Corais, froito da alianza entre Lonxa de Ribeira e Amicos, restaura máis de 700 gorgonias
Ambas entidades darán continuidade a un proxecto que conxuga inclusión social e compromiso ambiental
A Lonxa de Ribeira renovou o seu convenio de colaboración con Amicos, reforzando unha alianza estratéxica que combina inclusión social, compromiso co medio mariño e responsabilidade social corporativa, e que permtirá dar continuidade ao Hospital de Corais.
Trátase dun espazo situado nas instalacións da lonxa no que se rehabilitan as gorgonias que as e os profesionais do mar capturan de forma accidental durante a súa actividade. Un proxecto que o converte nunha oportunidade de restauración ambiental dos fondos mariños e sensibilización ambiental.
Desde a posta en marcha deste hospital mariño, os activistas de Amicos lograron restaurar máis de 700 gorgonias, que foron coidadas, recuperadas e devoltas ao seu hábitat natural. Un traballo minucioso que require coñecemento técnico, coordinación e, sobre todo, compromiso.
Neste proceso, o papel do sector pesqueiro é clave. A colaboración coas e cos profesionais do mar permite detectar, trasladar e dar unha segunda vida a estes organismos, fundamentais para a biodiversidade dos nosos fondos mariños.
O acordo foi asinado polo director xeral de Amicos, Xoán España, e polo xerente da Lonxa de Ribeira, Fernando Carreira, nun acto no que tamén estiveron presentes Pilar Sampedro, responsable do Centro de Atención Integral de Amicos, e varios activistas medioambientais da asociación, protagonistas do coidado e recuperación dos fondos mariños.
Coidar o mar e a natureza
Adriana Miguéns, portavoz e activista medioambiental de Amicos, destacou da súa labor que "para min é moi importante participar no Hospital de Corais. Aquí coidamos as gorgonias que chegan da pesca e axudámolas a recuperarse, para que despois volvan ao mar. A min gústame moito este traballo porque estamos axudando a coidar o mar e a natureza. Moitas grazas á Lonxa de Ribeira por colaborar con nós”.
Pola súa banda, Fernando Carreira puxo en valor a continuidade desta colaboración, subliñando o compromiso da lonxa ribeirense coa responsabilidade social e co activismo ambiental, apostando por iniciativas que contribúan á protección do ecosistema mariño.
Inclusión, formación e impacto ambiental
O Hospital de Corais é tamén un espazo de aprendizaxe e participación. Nel, persoas con discapacidade e alumnado en formación, como os integrantes do programa Dual Natura II, traballan man a man na restauración dos fondos mariños, adquirindo competencias e formando parte activa dun proxecto con impacto real.
"Esta alianza é un exemplo do compromiso da Lonxa de Ribeira coa preservación e coidado do medio mariño e o seu papel activo por mellorar o seu impacto social, económico e ambiental. Unha mostra de como a colaboración entre entidades pode xerar oportunidades, promover a inclusión e contribuír á conservación do noso patrimonio natural", subliñan dende Amicos.
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón
- Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln'
- Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
- Elecciones USC: Flores cuestiona la entrada de Juanatey en el equipo de Crujeiras
- Vivienda protegida en Santiago: 18 empresas optan a realizar el proyecto para Volta do Castro