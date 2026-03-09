Plantas que unen a Congalsa y Ambar en la celebración del Día de la Mujer

Congalsa y la asociación Ambar han conmemorado nuevamente de forma conjunta el Día Internacional de la Mujer con un acto simbólico en las instalaciones de la compañía.

Usuarias de Ambar se han desplazado al polígono de A Tomada para entregar al personal de Congalsa unas plantas empaquetadas y decoradas por ellas, a la que incorporaron una tarjeta alusiva al 8 de marzo.

Acto del Día Internacional de la Mujer en Congalsa con usuarias de Ambar. / Cedida

El acto se enmarca dentro de las líneas de RSC de Congalsa, que mantiene una estrecha colaboración con Ambar. Este año volverá a respaldar la Carreira pola Diversidade y apoyará su proyecto de viviendas adaptadas, una iniciativa que impulsa modelos de vida independiente para personas con diversidad funcional en la comarca.

La acción de Congalsa y Ambar busca visibilizar el papel de las mujeres en su entorno profesional y poner en valor la labor de la asociación en favor de la inclusión social y laboral.

Usuarias de Ambar entregaron plantas al personal de Congalsa. / Cedida

En Congalsa, donde las mujeres representan el 61% de la plantilla, "la jornada del 8M adquiere un significado especial, alineado con el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento femenino en el ámbito industrial", afirman.

Además, añaden, "la actividad pone de relieve el talento y la implicación de las personas usuarias de Ambar, que participan activamente en iniciativas que favorecen su desarrollo personal y su integración sociolaboral".