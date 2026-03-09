Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LICITACIÓN

Ribeira impulsa a sostibilidade turística: remodelará o paseo das Carolinas e a praia de Coroso

O proxecto busca unha maior integración ambiental e paixasística na zona

O obxectivo é remodelar a fachada marítima e o paseo das Carolinas.

O obxectivo é remodelar a fachada marítima e o paseo das Carolinas. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O Concello de Ribeira dá un paso máis na implantación do Plan de Sustentabilidade Turística en Destino sacando a licitación a remodelación da fachada litoral do paseo das Carolinas e a accesibilidade á praia de Coroso.

O obxectivo é articular a liña litoral cos corredores ecolóxicos fluviais, incrementar a permeabilidade cara o mar, así como acadar unha maior e mellor integración ambiental e paisaxística.

En consecuencia, construirase unha rampla accesible para a praia, crearase unha nova zona deportiva (formada por unha pista e unha área de calistenia), e substituiranse as varandas actuais por bancos continuos de pedra que permitan unha maior integración co entorno e a formación de novas zonas verdes.

O proxecto contempla a creación dunha nova zona deportiva.

O proxecto contempla a creación dunha nova zona deportiva. / Cedida

O orzamento de licitación é de 170.190,90 euros, IVE incluído, financiados a través dun convenio entre a Axencia de Turismo de Galicia e o Concello de Ribeira para a execución do PSTD no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) con fondos Next Generation.

As ofertas presentaranse a través do Sistema de Licitación Electrónica da Xunta de Galicia (SILEX) antes das 23.59 horas do 23 de marzo. O prazo de execución será dun mes e medio dende a formalización do contrato.

