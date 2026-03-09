Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

Seis funcións na segunda Mostra Nicolasa Añón de teatro amador de Outes

Celebrarase do 15 de marzo ao 18 de abril, con obras de diversas asociacións e grupos da zona.

As funcións terán lugar na casa da cultura de Outes.

As funcións terán lugar na casa da cultura de Outes.

José Manuel Ramos Lavandeira

Outes

Outes acollerá do 15 de marzo ao 18 de abril a II Mostra Nicolasa Añón de teatro amador. O pano erguerase o domingo, ás 19.00 horas, coa obra E parecía parvo, da Asociación Charamela, de Melide.

Cartel promocional da Mostra Nicolasa Añón de Outes.

Cartel promocional da Mostra Nicolasa Añón de Outes. / Cedida

O día 21 chegará Mamá!, de Farándula Velutina, de Corcubión e o día 29 o grupo de teatro do IES de Brión presentará a obra A noiva cadáver. Ambas funcións serán ás 20.00 horas.

En abril, o día 4 ás 18.00 h, a Asociación O Xeito, de Esteiro, representará Caralavada e chorisón. Contos de Pepe. O día 12, Conxonocarte, de Conxo, escenificará Alto no Camiño (19.00 h) e pechará a mostra Pipións Teatro, da AC Terra de Outes, con A praia do demo (20.00 h).

