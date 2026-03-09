Guerra en Oriente Próximo
CULTURA
Seis funcións na segunda Mostra Nicolasa Añón de teatro amador de Outes
Celebrarase do 15 de marzo ao 18 de abril, con obras de diversas asociacións e grupos da zona.
Outes acollerá do 15 de marzo ao 18 de abril a II Mostra Nicolasa Añón de teatro amador. O pano erguerase o domingo, ás 19.00 horas, coa obra E parecía parvo, da Asociación Charamela, de Melide.
O día 21 chegará Mamá!, de Farándula Velutina, de Corcubión e o día 29 o grupo de teatro do IES de Brión presentará a obra A noiva cadáver. Ambas funcións serán ás 20.00 horas.
En abril, o día 4 ás 18.00 h, a Asociación O Xeito, de Esteiro, representará Caralavada e chorisón. Contos de Pepe. O día 12, Conxonocarte, de Conxo, escenificará Alto no Camiño (19.00 h) e pechará a mostra Pipións Teatro, da AC Terra de Outes, con A praia do demo (20.00 h).
- Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
- La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
- El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
- Nueva agresión en la plaza del Toural de Santiago: un hombre rompe una botella en la cabeza a otro varón
- Irán anuncia un ataque con drones contra el portaaeronaves 'Abraham Lincoln'
- Elecciones USC: Flores cuestiona la entrada de Juanatey en el equipo de Crujeiras
- Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
- Compostelanas que rompen estereotipos en sus profesiones: 'Capacidad y compromiso no tienen género