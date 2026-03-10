Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SEGURIDADE

Empresarios de Ribeira trasladan ao subdelegado do Goberno a súa preocupación por pequenos roubos

Julio Abalde comprometeuse a xestionar a petición dun rexistro da propiedade na localidade

Julio Abalde, esquerda, cos empresarios de Ribeira.

Julio Abalde, esquerda, cos empresarios de Ribeira. / D. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Ribeira

O subdelegado do Goberno na Coruña, Julio Abalde, reuniuse co presidente e o secretario da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez Gude e Juan Martínez Puente, respectivamente.

Os representantes empresariais trasladaron ao subdelegado diversas inquedanzas referentes á seguridade deste municipio.

Aínda que os datos de seguridade amosan que "é unha localidade moi segura", como lembrou o subdelegado e concordaron os empresarios; non obstante, "desde hai pouco tempo estanse a producir pequenos furtos e roubos de menor envergadura que están a causar inquedanza entre os comerciantes", afirman.

Maior coordinación

Desde a Asociación empresarial solicitaron coordinación entre as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado coa Policía Local. Por parte das forzas do Estado, o subdelegado asegurou "a máxima cooperación".

Ademais, na reunión, os representantes empresariais solicitaron que Ribeira poida contar cun rexistro da propiedade que beneficiaría a empresarios e industriais da localidade. Abalde comprometeuse a facer as xestións necesarias para que esta petición se teña en conta en futuras distribucións rexistrais.

