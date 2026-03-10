Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CULTURA

Valses, rumba e cha-cha-chá no programa Xoga ao Baile da Pobra do Caramiñal

A iniciativa ofrece experiencias educativas que contribúen ao benestar do alumnado

Presentación do programa Baile Deportivo na Pobra do Caramiñal.

Presentación do programa Baile Deportivo na Pobra do Caramiñal. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Pobra

O Concello da Pobra do Caramiñal presentou o programa Xoga ao Baile Deportivo, unha iniciativa posta en marcha polo Taller Alecrín en colaboración coa Concellería de Cultura e a ANPA do Colexio Banda Seca.

A actividade terá lugar no CEP Plurilingüe Salustiano Rey Eiras entre o mércores 11 de marzo, e o día 25 deste mesmo mes. O obxectivo é achegar á rapazada distintas modalidades de baile deportivo, así como fomentar esta disciplina como actividade física e artística e mellorar, á súa vez, a condición física das persoas participantes.

Hábitos saudables

A concelleira de Cultura, Patricia Lojo, subliñou que "é unha maneira de achegar aos rapaces e rapazas a esta modalidade artística ao mesmo tempo que se promoven hábitos saudables".

O director de Taller Alecrín, Francisco Muñiz, salientou a importancia de «ofrecer experiencias educativas que van máis aló da aula e que contribúen ao benestar do alumnado».

Tres unidades

O programa abrangue tres unidades de tres sesións cada unha a desenvolver nas aulas de Educación Física como parte da programación da materia en relación ca expresión corporal e o ritmo. O obxectivo principal é dar a coñecer as modalidades de baile en parella tanto Estándar como Latino que compoñen o programa de competición de Baile Deportivo.

Competición

Valse Inglés e Valse Vienés serán os ritmos que se desenvolverán na primeira sesión desta primeira unidade, mentres Rumba e Cha-cha-chá serán os da segunda, para rematar nunha terceira sesión dedicada xa á propia competición. Nesta fase os participantes demostrarán as destrezas aprendidas.

 As persoas interesadas en recibir máis información poden chamar ao 698 150 432.

