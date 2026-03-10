Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en SantiagoCorreos O RestollalElecciones USCCarburantes GaliciaGuerra Oriente Medio
instagram

SERVIZOS

Xunta e Concello colaborarán para conectar vivendas illadas de Porto do Son ao saneamento municipal

O alcalde e a conselleira de Medio Ambiente estudan tamén mellorar o abastecemento

Roi Fernández, esquerda, Ángeles Vázquez e Luis Oujo.

Roi Fernández, esquerda, Ángeles Vázquez e Luis Oujo. / X. G.

José Manuel Ramos Lavandeira

Porto do Son

A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, e o alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, avaliaron vías de colaboración para mellorar as redes de saneamento e abastecemento do municipio e os servizos prestados á veciñanza neste eido.

Respecto do tratamento das augas residuais, analizaron fórmulas coas que dar solución á falta de conexión dalgunhas vivendas illadas ao sistema de saneamento municipal.

O Executivo galego e o Concello vanse coordinar para elaborar un proxecto mediante o cal os núcleos de poboación pendentes poidan incorporarse á nova estación depuradora de augas residuais.

Garantir o subministro de auga

A conselleira, que estivo acompañada polo director de Augas de Galicia, Roi Fernández, abordou tamén as propostas do Concello para mellorar o servizo de abastecemento en varias parroquias de Porto do Son, co fin de garantir a subministración de auga potable durante todo o ano, especialmente no verán. Con ese fin, deseñarán e perfilarán a mellor solución posible desde o punto de vista técnico.

Apoio técnico e financieiro

Cómpre lembrar que, aínda que a prestación dos servizos de saneamento, abastecemento e depuración é unha responsabilidade de competencia municipal, a Xunta leva anos prestando apoio técnico e financeiro aos concellos que o necesiten.

Noticias relacionadas y más

Con tal fin, Augas de Galicia aumentou o orzamento para 2026 un 5,5%, ata os 151,7 millóns de euros, para seguir optimizando o saneamento e o abastecemento coa mellora e creación de infraestruturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán
  2. El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
  3. El alcalde de Valga celebra la victoria judicial contra Audasa que permitirá cobrar el IBI de la autopista a otros concellos afectados
  4. Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
  5. Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
  6. La Fiscalía pide cuatro años de prisión para un acusado de falsificar documentos para apropiarse de herencias de emigrantes gallegos en Santiago
  7. Un crack compostelano de la FP:«Quiero dedicarme a la automoción»
  8. El precio de la gasolina continúa subiendo y llenar el depósito ya supera los 100 euros en Santiago

Xunta e Concello colaborarán para conectar vivendas illadas de Porto do Son ao saneamento municipal

Xunta e Concello colaborarán para conectar vivendas illadas de Porto do Son ao saneamento municipal

¿Imposible de detectar? La “luz negativa” que podría blindar comunicaciones sensibles y revolucionar el encriptamiento de datos

¿Imposible de detectar? La “luz negativa” que podría blindar comunicaciones sensibles y revolucionar el encriptamiento de datos

Fabiola García avanza en O Pino que los concellos podrán adherirse al incremento del financiamiento del SAF desde finales de marzo

Fabiola García avanza en O Pino que los concellos podrán adherirse al incremento del financiamiento del SAF desde finales de marzo

La falta de apoyos impedirá a Luis Penido defender el título europeo

La falta de apoyos impedirá a Luis Penido defender el título europeo

Proceso de elaboración de los caldos Gallo en la fábrica de Granollers.

Un museo virtual permite explorar o Parque Natural de Corrubedo combinando contidos interactivos e divulgación científica

Un museo virtual permite explorar o Parque Natural de Corrubedo combinando contidos interactivos e divulgación científica
Tracking Pixel Contents