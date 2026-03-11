Boiro celebrará nesta Semana Santa, por segunda vez, a procesión da Nosa Señora da Piedade
O programa comezará o sábado 21 coa lectura do pregón a cargo de Carlos María López del Río
O Concello de Boiro colabora coa Irmandade do Cristo da Misericordia na organización dos actos da Semana Santa 2026, que terán lugar entre o 21 de marzo e o 5 de abril.
A concelleira de Cultura, María Outeiral, participou na presentación dos actos xunto co párroco de Boiro, Juan Bermúdez; Luis José López, viceirmá maior, e outros membros da Irmandade.
O programa deste ano comezará o sábado 21 de marzo, Sábado de Lázaro, coa lectura do pregón a cargo de Carlos María López del Río e a imposición de medallas aos novos cofrades.
Os días 25, 26 e 27 de marzo celebrarase o Tríduo á Virxe das Dores.
O Domingo de Ramos, 29 de marzo, terá lugar a tradicional bendición de ramos no Cruceiro de Bao, con procesión e misa solemne. Xa o Mécores Santo, 1 de abril, terá lugar a procesión da Nosa Señora da Piedade, que será o segundo ano que se celebre.
O Xoves Santo terán lugar a celebración da cea de Cristo, o Lavatorio, a Hora Santa e a procesión do Ecce Homo e da Virxe da Amargura, e o Venres Santo, a Paixón de Cristo e a procesión do Santo Enterro.
A programación dos actos da Semana Santa 2026 continuará o sábado 4 de abril coa celebración da solemne vixilia pascual e rematará coa celebración da solemne misa de Pascua o Domingo de Pascua de Resurrección.
- David Arcay y Manuel Ramos 'sobreviven' al frío y al viento en A Fervenza para proclamarse campeones gallegos de lago
- Ganadería Xesteiro de Zas compra una vaca frisona criada en Val do Dubra por más de 5.300 euros
- El brunch más campero aterriza en Santiago: 16 tipos de tostadas y 10 de tortitas para desayunar entre animales de granja
- Correos cierra su oficina de O Restollal, en Santiago, ante la 'bajada de la actividad”
- Uno de los accesos clave a Santiago estará cortado al tráfico este miércoles por las obras de la senda Milladoiro-Intermodal
- El precio de la gasolina se desboca en Santiago y rompe la barrera de los 2 euros el litro
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Santiago presenta la Festa da Uña de San Lázaro con un homenaje a los fundadores de la Orde y la París de Noia en el cartel