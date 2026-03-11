El Camino de la ría de Muros-Noia se promociona en Hungría

El Camino de la ría de Muros-Noia continúa dándose a conocer más allá de nuestras fronteras. Si el año pasado era José Antonio de la Riera quien impartía dos conferencias en Budapest y Szeged, en esta ocasión fue Rózsa Benedek la que presentó el itinerario y la Volta de Gloria en dos sesiones impartidas en el Szent Jakab Zarándokút (asociación del Camino de Santiago en Hungría): una ante sus máximos representantes y otra en un abarrotado auditorio en la capital húngara.

El impacto que causaron ambas conferencias entre el público húngaro fue tal que muchas personas presentes ya indicaron su intención de viajar este año o el próximo a Galicia para recorrer ambas rutas. De hecho, a día de hoy ya hay cuatro grupos de peregrinos de Hungría que se pusieron en contacto con Rózsa Benedek para organizar su peregrinación en los próximos meses.

Exfuncionaria del Ministerio de Interior de Hungría y una de las pocas policías que alcanzó el rango de coronel en su país, Rózsa Benedek es una gran aficionada al Camino de Santiago desde que en 2013 vivió una experiencia durante su primera peregrinación que cambió su vida e hizo que se asentase en Galicia, donde comenzó regentando un albergue en Muxía y ahora organiza viajes a grupos de húngaros que vienen a peregrinar a nuestra tierra.

Rózsa Benedek impartiendo una de las charlas en Hungría. / Cedida

Una ruta reconocida oficialmente por el Arzobispado de Santiago de Compostela que, tal y como les trasladó a sus compatriotas, “parece nueva pero los peregrinos llevan haciéndola desde hace siglos. Una ruta corta pero muy variada, que sigue el recorrido de las peregrinaciones marítimas medievales”.

Así, puso en valor lugares como Noia, el Portus Apostoli, rico en recuerdos materiales referidos a los peregrinos medievales, y el Castro de Baroña, “que cae cerca y con muchas historias y leyendas”, dijo.

Volta de Gloria

Sobre Volta de Gloria, una iniciativa impulsada por la asociación Ría da Estrela y los ayuntamientos de Carnota, Cee, Dumbría y Muros en colaboración con el GALP Costa Sostible, Rózsa Benedek destacó que es una ruta que “te robará el corazón: con paseos marítimos, montes, bosques, ambiente rural... donde encontrarás iglesias, cruces de piedra, manantiales milagrosos, grabados rupestres, molinos de agua e incluso una hermosa cascada”.

El primer itinerario turístico, cultural y paisajístico que une dos caminos jacobeos (el Camino de Fisterra-Muxía y el Camino de la ría de Muros-Noia), Volta de Gloria configura el primer recorrido circular con salida y meta en Santiago. Un itinerario que suma un total de 300 kilómetros y que se puede hacer en 10 o 15 días.

La Volta de Gloria discurre por impresionantes monumentos naturales, entre los que figuran dos de los montes más míticos de Galicia: el Monte Pindo, conocido como el Olimpo Celta, y el Monte Louro, que conforma un espectacular conjunto natural con la laguna de las Xalfas y la playa de Area Maior.

Junto a ellas figuran muchos atractivos turísticos como la cascada del Ézaro en Dumbría, la única de Europa que vierte directamente al mar, o la playa más larga de Galicia, emplazada en Carnota junto a algunos de los hórreos más grandes de la comunidad.

Un recorrido entre Cee y Muros señalizado gracias a la financiación del GALP Costa Sostible y que es rico también en huellas arqueológicas (petroglifos, mámoas y castros), paisajes espectaculares y enclaves singulares, como la Caseta de Pepe do Cuco de Carnota, el primer museo automatizado de Galicia con acceso libre 24 horas al día todos los días del año que recoge la historia marinera del municipio.

Volta de Gloria es un producto turístico que no es exclusivo para peregrinos, sino que está abierto a senderistas, ciclistas o gente que haga el recorrido en fines de semana.