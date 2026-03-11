La orquesta sinfónica de la ONU interpretará una obra de la rianxeira Aida Saco

El Symphony Space de Broadway (New York) acoge este viernes 13 la cuarta edición del Global Women in Music, un concierto en el que la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas interpretará obras de compositoras de ocho países con el fin de promover la igualdad de género. Y una de ellas es gallega, de Rianxo: la pianista Aida Saco Beiroa.

Será en el marco de la programación del Día Internacional de la Mujer, y como evento paralelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica y social de la mujer. En ese concierto, estrenará la obra Going Home.

Según United Voices 4 Peace, la obra compositiva de Aida Saco «refleja sensibilidad lírica, versatilidad y una fuerte presencia en la música de concierto y audiovisual y representa un puente dinámico entre los panoramas musicales europeo y americano».

Bajo la dirección de Vesna Šouc (Serbia) el concierto incluirá, además de la obra de Aida Saco, las de las compositoras Ethel Smyth (Reino Unido), Morena Galán (Argentina), Tanyaradzwa Tawengwa (Zimbabwe), Ana Krstajić (Serbia), Valerie Naranjo (Estados Unidos), Ghiya Rushidat (Jordania) y Niloufar Nourbakhsh (Irán).

Aida Saco fue premiada en concursos internacionales de piano y colaboró con distintas orquestas.

Recientemente presentó su proyecto Urdimes (que fusiona música para piano y cuerdas, danza y arte audiovisual) en el Teatro Colón de A Coruña e interpretó como solista el Concierto para piano en sol mayor, de M. Ravel, con la Orquesta Clásica de Vigo en el Teatro Afundación de la ciudad olívica.

Aida Saco nació en Rianxo en 1998. Sus proyectos musicales se han presentado en numerosas salas de conciertos y festivales, incluyendo actuaciones en España, Portugal, Italia, Polonia y Estados Unidos. Publicó dos álbumes (Metamorfoses, en 2017, y Ronseis do tempo, en 2019) y su música apareció en radio, televisión, teatro y anuncios publicitarios.

Fue becada por la Diputación de A Coruña, por el Ministerio de Cultura y por las fundaciones Ferrer-Salat, Conservatori Liceu, Agustí Pedro i Pons y La Caixa. Fue galardonada en numerosos concursos internacionales de piano.

Estudió con los prestigiosos pianistas Josep Mª Colom y Tensy Krismant en el Conservatori del Liceu (Barcelona), Bart van de Roer en Codarts-Rotterdam y Maurizio Moretti en la Schola Cantorum de París.

En 2022, fue invitada por Solomon Mikowsky, considerado uno de los mejores profesores de piano del mundo, a continuar sus estudios de posgrado en la Manhattan School of Music de New York, donde también estudió con la pianista Michelle Cann.

Profesora en New York

Noticias relacionadas

Actualmente vive en New York, donde trabaja como pianista y compositora. Después de trabajar como acompañante en la Universidad de Columbia y en la Manhattan School of Music y el Bronx Conservatory of Music, donde fue profesora, ahora enseña composición cinematográfica en la Universidad de New York.