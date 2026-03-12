O Plan Único mobilizou en nove anos 111 millóns de euros e financiou 603 obras en Barbanza e Muros-Noia
Este ano destina once millóns aos once concellos das dúas comarcas
Formoso saca peito por un esforzo inversor da institución provincial «superior ao da Xunta»
O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, e a deputada de Plans, Cristina García, presentaron este xoves en Ribeira os investimentos do Plan Único (POS+)en Barbanza e Muros-Noia, que conta este ano cunha achega de máis de 11 millóns de euros para os once concellos das dúas comarcas (Boiro, Carnota, Lousame, Mazaricos, Muros, Noia, Outes, A Pobra, Porto do Son, Rianxo e Ribeira).
Formoso lembrou a necesidade de mellorar o financiamento municipal en Galicia e sinalou que «só a través do Plan Único a Deputación investiu o pasado ano 138 millóns de euros nos concellos da provincia da Coruña, unha cifra que supera en 20 millóns de euros á que a Xunta destina ao conxunto dos 313 concellos galegos a través do Fondo de Cooperación Local».
Por iso, reclamou á Administración autonómica «que incremente este fondo ata acadar un mínimo de 200 millóns de euros, co obxectivo de reforzar a capacidade financeira dos municipios».
O presidente provincial destacou tamén o importante impacto que o Plan Único está a ter en Barbanza e Muros-Noia. Desde a creación do POS+ en 2017 mobilizáronse nas dúas comarcas máis de 111,2 millóns de euros, que permitiron financiar 603 obras nos once concellos, contribuíndo á mellora de infraestruturas, equipamentos e servizos públicos municipais.
Formoso e García estiveron acompañados pola alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, quen destacou que «a cooperación entre administracións é fundamental».
A rexedora puxo en valor o POS «como ferramenta fundamental para executar obras coas que dar servizos á veciñanza; uns servizos básicos que van dende abastecementos e saneamentos a pavimentacións». Ademais, puxo en valor que este plan permita financiar gasto corrente, «un dos maiores problemas que temos os concellos para cadrar o orzamento».
Campo de fútbol de Oleiros
Posteriormente, Formoso, García e Sampedro visitaron as obras de construción dos novos vestiarios do campo de fútbol de Oleiros, nas que a Deputación inviste 151.101 €.
Trátase dunha das 127 obras impulsadas en Ribeira con cargo ao Plan Único. Unhas actuacións que se estenden por todas as parroquias e núcleos do municipio ribeirense, con investimentos destinados á mellora da rede viaria e dos servizos básicos.
«O Plan Único permitiu tamén actuar na renovación de pavimentos e redes de abastecemento e saneamento de auga, na creación ou mellora de beirarrúas, prazas e espazos públicos e no acondicionamento de instalacións deportivas e culturais», destacou Formoso.
