Bustelo hace balance tras mil días como alcalde de Rianxo: «Orgulloso do traballo feito e ilusionado cos retos»
Destacó los grandes logros de un Ejecutivo que optó por navegar en minoría
Proyecta restaurar el hórreo de Araño y reformar el auditorio
Cuando tomó posesión como alcalde de Rianxo, Julián Rianxo dejó claro que, pese a los obstáculos iniciales para aprobar las retribuciones de su equipo (las pactaría con el PSOE en abril de 2024), gobernaría en solitario.
Este viernes hizo balance de los mil días al frente de la Alcaldía, acompañado de los 4 ediles de su Ejecutivo (Alberto Angueira, Ana Vidal, Julio Alcalde y Olaya Figueira) y presentando la marca Rianxo 20-30, «que non ten connotacións electorais e nace para dar continuidade a grandes proxectos en marcha que trascenderán esta lexislatura», dijo.
Bustelo pasó revista a la acción de gobierno, destacando la inversión de 2 millones en obras de saneamiento y abastecimiento, y de 1 millón en pavimentaciones.
Entre los proyectos de futuro, aludió a la ambiciosa reforma integral de la fachada marítima y, entre los retos, a la creación de un nuevo polígono. Dijo además que se están elaborando los presupuestos de 2026, que espera llevar a pleno este mes, que serán «os máis altos dos últimos anos» y que permitirán aprobar «a primeira RTP de Rianxo».
Igualmente, resaltó las líneas de ayudas al comercio, la hostelería y la cofradía y dijo que se encargó un estudio para renovar el césped del campo de fútbol de Vilas.
El regidor se mostró «satisfeito polo traballo feito e ilusionado polo que queda por facer».
Por su parte, Julio Alcalde anunció la reforma del auditorio (está en marcha una auditoría, que determinará las actuaciones a ejecutar) y la rehabilitación de la antigua Casa do Mar (para convertirla en la Casa da Música Ramón Carou), y sacó pecho por una programación cultural «que envexan moitos concellos».
Centro de día y residencia
Ana Vidal destacó los avances en dependencia y conciliación, con ayudas a las ANPA, el servicio Rianxo Madruga, la Unidad de Atención Temprana (por la que pasaron más de 60 familias), el programa de envejecimiento activo y el centro de estimulación terapéutica (en el Liceo).
Pero puso el acento en los proyectos para habilitar un centro de día en el Pazo de Rianxiño (aprobado ya en pleno y por Patrimonio y a la espera de financiación para costear los 170.000 € de la obra) y para construir la Casa de Acompañamento ás Persoas Maiores (el próximo pleno aprobará la cesión de la parcela a la Diputación coruñesa).
Alberto Angueira destacó las obras de ahorro y eficiencia energética, como la renovación del alumbrado del paseo marítimo, y anunció que «proxectamos a restauración do hórreo de Araño».
