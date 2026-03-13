A Deputación da Coruña entrega dous novos vehículos a entidades sociais de Ribeira e Muros
As beneficiarias son a Fundación Faiben e a Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros
A Deputación da Coruña vén de facer entrega de dous novos vehículos destinados a reforzar a mobilidade e a atención ás persoas usuarias de entidades sociais das comarcas de Barbanza e Muros-Noia.
A primeira das entregas tivo lugar en Ribeira, no marco da visita institucional do presidente da Deputación, Valentín González Formoso. Durante o acto, no que tamén participaron a deputada de Política Social, Mar García Vidal, e a alcaldesa de Ribeira, Mariola Sampedro, fíxose entrega dunha nova furgoneta á Fundación Faiben, entidade que desenvolve un importante labor de atención a nenos e nenas en situación de vulnerabilidade.
O vehículo permitirá mellorar o funcionamento da Casa de Familia Faiben de Ribeira, un recurso residencial que acolle menores que se atopan baixo garda ou tutela da Xunta de Galicia.
A nova furgoneta facilitará os desprazamentos diarios para actividades escolares, terapias, citas médicas, reunións con profesionais e actividades culturais e deportivas, contribuíndo a garantir unha atención máis completa e personalizada aos nenos e nenas atendidos pola entidade.
E en Muros, a deputada de Política Social, Mar García Vidal, acompañada da primeira tenente de alcaldesa e concelleira de Cultura, Turismo e Facenda, Caridad González Cerviño, fixo entrega dun novo vehículo adaptado á Asociación de Persoas con Discapacidade da Bisbarra de Muros (Adisbismur).
Este novo recurso permitirá reforzar o servizo de transporte adaptado que a entidade presta ás persoas usuarias do Centro de Recursos de Valadares, que integra servizos de centro ocupacional e centro de día.
Actualmente, o centro atende a máis de medio cento de persoas con discapacidade procedentes de varios concellos da comarca e desenvolve programas de apoio terapéutico, formación, rehabilitación e integración social.
O transporte adaptado resulta esencial para garantir o acceso das persoas usuarias ás actividades do centro e aos distintos servizos de atención, especialmente nun territorio con forte dispersión xeográfica.
O novo vehículo contribuirá a mellorar as rutas existentes e a facilitar a incorporación de novas persoas usuarias procedentes de diferentes concellos da contorna.
- Sirat', del gallego Óliver Laxe, suma un premio clave en su camino a los Premios Oscar 2026
- Viajar en coche de Santiago a Vigo o A Coruña por la AP-9 supera el coste de un vuelo de ida y vuelta a Barcelona
- Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
- Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
- Una calle que da acceso a un centro sanitario en el Ensanche de Santiago permanecerá cortada al tráfico este sábado
- Pescadores y cazadores gallegos podrán usar la licencia interautonómica en diez comunidades a partir de 2026
- Muere Antón Louro, figura clave del PSdeG en la llegada de Touriño al poder
- Copas por seis euros o menos: tres bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre