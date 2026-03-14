Desmantelan un punto de venta de drogas en Muros
Hay un detenido y la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos
Europa Press
La Guardia Civil de Muros ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes y ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública en dicha localidad.
Los hechos sucedieron a raíz de tener conocimiento el puesto de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, "con el consiguiente malestar de los vecinos de la zona".
Los agentes muradanos, en colaboración con los de Boiro, lograron la ubicación del inmueble en el que presuntamente se realizaban este tipo de actividades ilícitas, así como indicios del desarrollo de las mismas. Por ello, solicitaron un mandamiento de entrada y registro a la autoridad judicial.
En el transcurso del mismo se localizaron diversas sustancias estupefacientes, las cuales estaba manipulando para la preparación de dosis individuales, útiles para el pesado, preparación y envasado de las mismas, 320 euros en moneda fraccionada y diversos objetos posiblemente relacionados con delitos contra la propiedad y utilizados como medio de pago de las sustancias.
La Guardia Civil procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, el desmantelamiento del punto de venta y la incautación de los efectos encontrados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
- Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Una calle que da acceso a un centro sanitario en el Ensanche de Santiago permanecerá cortada al tráfico este sábado
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
- Nueva caída del tráfico en Lavacolla: uno de cada tres pasajeros deja de volar desde Santiago en un año
- Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
- Crujeiras, primera rectora de Galicia, consolidó su triunfo entre el profesorado: Flores solo la superó en cuatro facultades
- Copas por seis euros o menos: tres bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre