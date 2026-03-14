Desmantelan un punto de venta de drogas en Muros

La Guardia Civil de Muros ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes y ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública en dicha localidad.

Los hechos sucedieron a raíz de tener conocimiento el puesto de la posible existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes, "con el consiguiente malestar de los vecinos de la zona".

Los agentes muradanos, en colaboración con los de Boiro, lograron la ubicación del inmueble en el que presuntamente se realizaban este tipo de actividades ilícitas, así como indicios del desarrollo de las mismas. Por ello, solicitaron un mandamiento de entrada y registro a la autoridad judicial.

En el transcurso del mismo se localizaron diversas sustancias estupefacientes, las cuales estaba manipulando para la preparación de dosis individuales, útiles para el pesado, preparación y envasado de las mismas, 320 euros en moneda fraccionada y diversos objetos posiblemente relacionados con delitos contra la propiedad y utilizados como medio de pago de las sustancias.

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La Guardia Civil procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, el desmantelamiento del punto de venta y la incautación de los efectos encontrados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.