O Museo do Gravado de Ribeira lembra o artista Xosé Lodeiro cunha mostra e un documental
A mostra consta de 11 serigrafías e 60 pezas de linogravados e xilografías, así como 16 matrices de linográficas e xilográficas
O Museo do Gravado de Ribeira continúa celebrando o seu 25 aniversario cunha dobre cita cultural: a proxección de Lodeiro: o documental, e a inauguración da exposición Lodeiro: obra gráfica.
A alcaldesa de Ribeira e presidenta da Fundación Museo do Gravado de Artes, María Sampedro, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participaron no acto dedicado ao artista galego Xosé Lodeiro, quen faleceu hai 30 anos.
"Este pintor e gravador xa non está con nós, pero si o seu talento a través da súa ampla obra, que perdurará para que poidamos coñecer a súa maneira de ver o mundo. Diso se trata a arte: reflexión e proxección dunha realidade dende diferentes perspectivas", manifestou a rexedora.
A mostra consta de 11 serigrafías máis 60 pezas de linogravados e xilografías, así como 16 matrices de linográficas e xilográficas.
Trátase dunha serie que permite facer unha viaxe por unha das voces propias da arte galega da segunda metade do século XX. "O seu legado artístico transmítenos as súas conviccións e compromisos sociais", apuntou a mandataria local.
O público pode observar nas obras a singularidade de Lodeiro e o seu estudo das formas, a relación da figuración e abstracción, a loita entre a superficie e a profundidade.
Sampedro rematou a súa intervención poñendo en valor o cuarto de século de historia do museo "que, dende o rural, eríxese como un dos máximos referentes do gravado a nivel internacional".
- Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
- Alivio' de los precios de la gasolina en Santiago: la mayor liberación de la historia de reservas de petróleo por parte de la AIE ya se nota en los bolsillos de los compostelanos
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
- Una calle que da acceso a un centro sanitario en el Ensanche de Santiago permanecerá cortada al tráfico este sábado
- Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
- Nueva caída del tráfico en Lavacolla: uno de cada tres pasajeros deja de volar desde Santiago en un año
- Crujeiras, primera rectora de Galicia, consolidó su triunfo entre el profesorado: Flores solo la superó en cuatro facultades
- Copas por seis euros o menos: tres bares de Santiago que resisten la subida de precios y mantienen la esencia de siempre