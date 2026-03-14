O Museo do Gravado de Ribeira lembra o artista Xosé Lodeiro cunha mostra e un documental

A mostra consta de 11 serigrafías e 60 pezas de linogravados e xilografías, así como 16 matrices de linográficas e xilográficas

Anxo Lorenzo e María Sampedro, dereita, durante a inauguración da mostra. / Cedida

Suso Souto

Ribeira

O Museo do Gravado de Ribeira continúa celebrando o seu 25 aniversario cunha dobre cita cultural: a proxección de Lodeiro: o documental, e a inauguración da exposición Lodeiro: obra gráfica.

A alcaldesa de Ribeira e presidenta da Fundación Museo do Gravado de Artes, María Sampedro, e o director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participaron no acto dedicado ao artista galego Xosé Lodeiro, quen faleceu hai 30 anos.

"Este pintor e gravador xa non está con nós, pero si o seu talento a través da súa ampla obra, que perdurará para que poidamos coñecer a súa maneira de ver o mundo. Diso se trata a arte: reflexión e proxección dunha realidade dende diferentes perspectivas", manifestou a rexedora.

A mostra consta de 11 serigrafías máis 60 pezas de linogravados e xilografías, así como 16 matrices de linográficas e xilográficas.

Trátase dunha serie que permite facer unha viaxe por unha das voces propias da arte galega da segunda metade do século XX. "O seu legado artístico transmítenos as súas conviccións e compromisos sociais", apuntou a mandataria local.

O público pode observar nas obras a singularidade de Lodeiro e o seu estudo das formas, a relación da figuración e abstracción, a loita entre a superficie e a profundidade.

Sampedro rematou a súa intervención poñendo en valor o cuarto de século de historia do museo "que, dende o rural, eríxese como un dos máximos referentes do gravado a nivel internacional".

