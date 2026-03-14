Rueda se compromete a encargar un proyecto para la mejora integral del CEIP O Grupo de Ribeira

La alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para avanzar en asuntos de interés para la ciudadanía a nivel económico, social y educativo.

El jefe del Ejecutivo gallego se comprometió a encargar la redacción de un proyecto para la mejora integral de las instalaciones del CEIP O Grupo, para resolver los defectos de la cubierta y de la envolvente del edificio.

«El objetivo es que la comunidad educativa disponga de unas instalaciones en óptimas condiciones en uno de los colegios con mayor número de alumnos en nuestro municipio», señaló al respecto la mandataria.

Durante el encuentro, Rueda y Sampedro abordaron también las vías de financiación para el futuro polígono industrial, después de que el Ayuntamiento culminara en noviembre el proceso de compra de las parcelas pendientes que estaban situadas en el término municipal de A Pobra.

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«Queremos que este proyecto pase del papel a la realidad para el crecimiento de nuestro tejido productivo y, en consecuencia, de la economía local», dijo la regidora.