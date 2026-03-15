Atropellado en Boiro un joven por un vehículo que continuó la marcha, según testigos
La Policía Local investiga los hechos, que tuvieron lugar en un paso peatonal frente al consistorio
EFE
Un joven ha resultado atropellado en el casco urbano de Boiro por un turismo que, según testigos del accidente, continuó la marcha.
Poco después del accidente, una persona particular contactó con el 112 Galicia para alertar de la presencia de un coche con un golpe en el parabrisas cerca del cementerio de la localidad.
Con esta información, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se dirigieron a los agentes de la Policía Local de Boiro.
El suceso se produjo apenas unos minutos después de las once de la noche de este sábado en un paso de peatones delante de la casa consistorial. Concretamente, en la calle Principal de Boiro, por donde pasa la carretera comarcal AC-305.
Según la misma fuente, varias personas fueron testigos del atropello e incluso indicaron la posibilidad de que el herido estuviese inconsciente.
Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviaron una dotación al lugar del accidente y posteriormente trasladaron al herido al Hospital do Barbanza.
Los agentes de la Policía Local investigan los hechos, ya que todos los testigos coincidían en la marcha del conductor del vehículo.
- El bar de Santiago donde Felipe VI se despejaba los viernes: así era el mítico Zum Zum
- Ahora hasta las gasolineras venden pasteles': la confitería más antigua de Santiago que hace a mano todos sus dulces
- Detenidos por intento de homicidio una mujer y su hijo tras apuñalar varias veces en el tórax a un hombre en Bertamiráns
- Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
- Aterriza en O Eixo la primera Gran Festa Picheleira: 'Teremos dez horas de música sen parar, carpa e pulpeiro
- Tiendas de pesca de Galicia apuran las ventas ante la inminente apertura de la temporada de río: 'Esta semana es una fiebre
- Una treintena de estudiantes de tres centros educativos de Santiago compitieron en la XLIII Olimpiada Gallega de Química
- Galicia encara un nuevo temporal: lluvia, viento, nieve y avisos en la costa de A Coruña y Pontevedra