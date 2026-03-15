Atropellado en Boiro un joven por un vehículo que continuó la marcha, según testigos

Un joven ha resultado atropellado en el casco urbano de Boiro por un turismo que, según testigos del accidente, continuó la marcha.

Poco después del accidente, una persona particular contactó con el 112 Galicia para alertar de la presencia de un coche con un golpe en el parabrisas cerca del cementerio de la localidad.

Con esta información, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia se dirigieron a los agentes de la Policía Local de Boiro.

El suceso se produjo apenas unos minutos después de las once de la noche de este sábado en un paso de peatones delante de la casa consistorial. Concretamente, en la calle Principal de Boiro, por donde pasa la carretera comarcal AC-305.

Según la misma fuente, varias personas fueron testigos del atropello e incluso indicaron la posibilidad de que el herido estuviese inconsciente.

Los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 enviaron una dotación al lugar del accidente y posteriormente trasladaron al herido al Hospital do Barbanza.

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Los agentes de la Policía Local investigan los hechos, ya que todos los testigos coincidían en la marcha del conductor del vehículo.