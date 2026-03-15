Buscan a Manuel Seoane Mosquera, desaparecido en Noia en la madrugada del sábado

La Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda de un hombre de 41 años, vecino de Noia, que permanece en paradero desconocido desde el pasado día 14 de marzo.

Se trata de Manuel Seoane Mosquera, y la última vez que le vieron fue a las seis de la madrugada del día 14.

Imagen de Manuel Seoane Mosquera facilitada por la Guardia Civil / Cedida

Su estatura es de 1,90 metros; pesa unos 90 kilos y es de complexión delgada. Tiene el pelo corto, de color negro, y es de piel blanca.

En el momento de su desaparición vestía un chándal de color azul oscuro y una cazadora azul.

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Podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad

Según la Guardia Civil, salió de su casa sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero. Su desaparición se considera de alto riesgo, pues necesita ayuda urgente, ya que tiene antecedentes de desorientación y podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad (posibles intenciones autolíticas).