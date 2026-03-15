Escolares de Ribeira 'acarician' o traxe tradicional galego
O museo municipal acolle un obradoiro impartido por Montse Rivera, integrante do grupo Leilía
Dentro do obradoiro do traxe tradicional Cóntoche un traxe para centros educativos organizado pola concellería de Cultura de Ribeira, uns 150 escolares do CEIP O Grupo asistiron esta semana ao museo municipal para aprender máis sobre o vestiario dos nosos antepasados, símbolo da nosa identidade.
Guiados pola artista Montse Rivera, membro do coñecido grupo Leilía, coñeceron as distintas pezas e texturas do traxe feminino e masculino. O obradoiro vai acompañado de cantigas referidas ás
partes do vestiario e, incluso, de ter ocasión de probar os atavíos.
Xa no remate, participan nun xogo no que deben identificar diferentes elementos distribuídos pola sala do museo municipal destinada ao traxe galego para probar os coñecementos adquiridos durante a sesión dunha maneira lúdica.
"O traxe tradicional galego é un dos nosos sinais de identidade e queremos achegarlle a historia dos mesmos aos nenos e nenas de Ribeira. Deste xeito, da man dunha artista da envergadura de Montse Rivera, facemos unha viaxe no tempo para ver como se vestía no pasado, ademais dos diferentes complementos. O traxe de cotío, o de gala... Cada un ten as súas texturas, cores, ornamentación... Todo isto queremos que chegue á cativada dunha maneira sinxela, orixinal e dinámica", dixo a concelleira de Cultura, Ana Barreiro.
Este taller dirixido aos centros educativos desenvólvese nos meses de marzo e abril. O público destinatario é a rapazada con idades comprendidas entre os 6 e 14 anos. Os centros de ensino interesados en participar aínda poden inscribirse a través do enderezo electrónico museo@ribeira.gal.
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